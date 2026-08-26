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Пробу от первой партии собранных в Сочи бананов отправили в лабораторию

Пробу от первой партии собранных в Сочи бананов отправили в лабораторию - 26.08.2026, ПРАЙМ

Пробу от первой партии собранных в Сочи бананов отправили в лабораторию

Проба от первой партии собранных в Сочи спелых бананов отправлена в испытательную лабораторию, сообщил Новороссийский филиал Федерального центра оценки... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T21:42+0300

2026-08-26T21:42+0300

2026-08-26T21:49+0300

сельское хозяйство

россия

сочи

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КРАСНОДАР, 26 авг - ПРАЙМ. Проба от первой партии собранных в Сочи спелых бананов отправлена в испытательную лабораторию, сообщил Новороссийский филиал Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК (ЦОК АПК). "В России официально выращен первый экспериментальный коммерческий урожай бананов 100% зрелости. Проба от партии весом около 150 килограммов отправлена в испытательную лабораторию Новороссийского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК", - говорится в сообщении. В ЦОК АПК уточнили, что проект носит международный характер и реализуется под эгидой АНО "Академия развития субтропического сельского хозяйства". Крупнейшей плантацией для промышленного выращивания является КФХ "100 гектар" в Сочи, там в августе 2025 года были высажены 300 банановых растений. Другое сочинское хозяйство, "Ачигварское озеро", развивает оранжерейный формат для научно-популярного туризма. Новороссийский филиал ЦОК АПК в мае 2026 года уже исследовал сочинские бананы, собранные на ранней стадии спелости, тогда исследования зафиксировали почти двукратное превосходство отечественных плодов над импортными по содержанию магния. Теперь эксперты лаборатории будут оценивать качество бананов, достигших 100-процентной спелости, они определят точное содержание ключевых макроэлементов: калия, магния и фосфора. По сообщению ЦОК АПК, реализация первой партии бананов будет проходить только на территории тепличного комплекса, покупатели смогут лично приехать и приобрести свежесрезанные плоды. По мере выхода плантации на более крупные объемы может быть принято решение о поставке бананов в розничные торговые сети.

сочи

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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сельское хозяйство, россия, сочи