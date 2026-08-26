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Сотрудники завода Volkswagen в Германии вышли на акцию протеста

Сотрудники завода Volkswagen в Германии вышли на акцию протеста - 26.08.2026, ПРАЙМ

Сотрудники завода Volkswagen в Германии вышли на акцию протеста

Десятки сотрудников завода автоконцерна Volkswagen в городе Цвиккау на востоке Германии вышли вместе с работниками предприятий-поставщиков автокомплектующих на... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T19:08+0300

2026-08-26T19:08+0300

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БЕРЛИН, 26 авг - ПРАЙМ. Десятки сотрудников завода автоконцерна Volkswagen в городе Цвиккау на востоке Германии вышли вместе с работниками предприятий-поставщиков автокомплектующих на акцию протеста против планов руководства по сокращению рабочих мест, передает агентство DPA. Поводом для протестной акции у заводских ворот стал визит на предприятие генерального директора Volkswagen Оливера Блюме и сделанные им ранее заявления о неизбежности мер жесткой экономии. В частности, в ходе аналогичного выступления на заводе в Эмдене Блюме объявил о планах по ликвидации четверти управленческих должностей. "Перед визитом Блюме в Цвиккау на заводе прошла демонстрация, в которой приняли участие как сотрудники Volkswagen, так и работники компаний-поставщиков, выступавшие за сохранение предприятия. Один из транспарантов гласил: "Мама, а у тебя через пять лет еще будет работа?". "Объединившись, будем бороться за наше будущее", - было написано на другом", - говорится в публикации. Глава производственного совета предприятия в Цвиккау Марио Альберт сообщил, что в коллективе царит атмосфера "глубокой неопределенности" по поводу перспектив сохранения рабочих мест. Как отмечает DPA, завод Volkswagen в Цвиккау считается пионером в области производства электромобилей и полностью перешел на их выпуск с 2020 года. Однако в последнее время число сотрудников на этом предприятии сократилось с примерно 11 тысяч до 8 тысяч человек. По данным агентства, в ближайшие годы планируется сократить еще более 1 тысячи рабочих мест, а в 2027 году на этом заводе закроют одну из двух производственных линий. Агентство Блумберг передавало 24 августа, что руководство Volkswagen проведет на этой неделе серию встреч с сотрудниками своих немецких заводов на фоне заявления о "более чем критическом" положении компании. По данным агентства, автоконцерн запланировал сокращения, которые могут затронуть до 140 тысяч рабочих мест. Блюме ранее заявил, что Volkswagen необходимо сократить производственные мощности в Европе более чем на 500 тысяч автомобилей в год. При этом он пока не объявлял о закрытии конкретных заводов, но предупредил, что немецкие предприятия компании слишком дороги по сравнению с конкурентами.

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бизнес, промышленность, мировая экономика, германия, европа, volkswagen