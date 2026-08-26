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Россия продолжает укреплять позиции в мировой экономике, заявила Перминова
Россия продолжает укреплять позиции в мировой экономике, заявила Перминова - 26.08.2026, ПРАЙМ
Россия продолжает укреплять позиции в мировой экономике, заявила Перминова
Россия продолжает уверенно развивать внутренний рынок и укреплять связи с партнерами, ценящими взаимовыгодное сотрудничество, заявила РИА Новости сенатор Елена... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T14:01+0300
2026-08-26T14:01+0300
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россия
мировая экономика
китай
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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Россия продолжает уверенно развивать внутренний рынок и укреплять связи с партнерами, ценящими взаимовыгодное сотрудничество, заявила РИА Новости сенатор Елена Перминова, комментируя четвертое место России в рейтинге экономик мира. Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности, следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю входят Китай, США и Индия. "Рыночный прагматизм и реальная экономическая выгода рано или поздно ломают любые искусственные барьеры. Россия продолжает уверенно развивать внутренний рынок и укреплять внешнеторговые связи с партнерами, которые ценят честное и обоюдовыгодное сотрудничество", - сказала парламентарий. Перминова также отметила, что последние данные о ВВП стран мира по паритету покупательной способности (ППС) наглядно показывают реальную силу и устойчивость российской экономики. "Напомню, что именно показатель ППС наиболее объективно отражает уровень жизни граждан и реальную стоимость денег внутри государства, демонстрируя, какой фактический объем товаров и услуг производит страна без учета искусственных валютных колебаний", - объяснила сенатор. По ее словам, данный рейтинг является фундаментальным доказательством того, что политика технологического и экономического суверенитета дает мощный практический результат. "Хотя сам индекс ППС фокусируется на внутреннем производстве, немаловажным драйвером укрепления экономики остается наша внешнеторговая деятельность. Принципиально важно подчеркнуть: со всеми странами-лидерами этого глобального списка Россия выстраивает максимально плодотворные, динамичные и взаимовыгодные отношения", - добавила Перминова.
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россия, мировая экономика, китай, сша, индия
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, США, ИНДИЯ
Россия продолжает укреплять позиции в мировой экономике, заявила Перминова
Сенатор Перминова: Россия продолжает уверенно развивать внутренний рынок
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Россия продолжает уверенно развивать внутренний рынок и укреплять связи с партнерами, ценящими взаимовыгодное сотрудничество, заявила РИА Новости сенатор Елена Перминова, комментируя четвертое место России в рейтинге экономик мира.
Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности, следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю входят Китай, США и Индия.
"Рыночный прагматизм и реальная экономическая выгода рано или поздно ломают любые искусственные барьеры. Россия продолжает уверенно развивать внутренний рынок и укреплять внешнеторговые связи с партнерами, которые ценят честное и обоюдовыгодное сотрудничество", - сказала парламентарий.
Перминова также отметила, что последние данные о ВВП стран мира по паритету покупательной способности (ППС) наглядно показывают реальную силу и устойчивость российской экономики.
"Напомню, что именно показатель ППС наиболее объективно отражает уровень жизни граждан и реальную стоимость денег внутри государства, демонстрируя, какой фактический объем товаров и услуг производит страна без учета искусственных валютных колебаний", - объяснила сенатор.
По ее словам, данный рейтинг является фундаментальным доказательством того, что политика технологического и экономического суверенитета дает мощный практический результат.
"Хотя сам индекс ППС фокусируется на внутреннем производстве, немаловажным драйвером укрепления экономики остается наша внешнеторговая деятельность. Принципиально важно подчеркнуть: со всеми странами-лидерами этого глобального списка Россия выстраивает максимально плодотворные, динамичные и взаимовыгодные отношения", - добавила Перминова.