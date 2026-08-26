https://1prime.ru/20260826/spros-872682448.html
Спрос на работников торгового зала в России вырос на 42%
Спрос на работников торгового зала в России вырос на 42% - 26.08.2026, ПРАЙМ
Спрос на работников торгового зала в России вырос на 42%
Предложения по подработке работником торгового зала в России за год выросли на 42%, на этой позиции россияне могут получить в среднем до 5 тысяч рублей за... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T09:40+0300
2026-08-26T09:40+0300
2026-08-26T09:40+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872682448.jpg?1787726407
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Предложения по подработке работником торгового зала в России за год выросли на 42%, на этой позиции россияне могут получить в среднем до 5 тысяч рублей за смену, показало исследование сервиса "Авито Подработка", которое есть у РИА Новости. Эксперты сервиса "Авито Подработка" провели исследование по вариантам занятости с высокой физической активностью за январь–июль 2026 года и проанализировали, какие подработки стали популярнее по сравнению с таким же периодом прошлого года. "Лидером по динамике количества предложений стала подработка работником торгового зала: число предложений выросло на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в исследовании. Как уточняется, среднее предлагаемое вознаграждение за смену на этой позиции составило 4 778 рублей. На втором месте по росту предложений оказалась подработка комплектовщиком в магазинах. Предложения по работе на эту позицию выросли на 13% в годовом выражении, а средняя оплата за смену может достигать 4 958 рублей. Третье место заняла возможность подработки поваром - рост на 9%, а среднее предлагаемое вознаграждение составило 6 033 рубля за смену. Фактическое вознаграждение на подработке зависит от количества смен, опыта исполнителя, региона и других факторов, уточнили эксперты. "Активные форматы временной занятости - с постоянным движением, работой с людьми и практическими задачами - становятся все более востребованными среди исполнителей", - прокомментировал старший директор сервиса Дмитрий Королев. По его словам, бизнес быстрее закрывает предложения в сфере услуг и торговли, предлагая конкурентные условия, а исполнители выбирают такие предложения за возможность быстро включиться в подработку и получить достойное вознаграждение.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия
Спрос на работников торгового зала в России вырос на 42%
"Авито Подработка": предложения по подработке работником торгового зала выросли на 42%
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Предложения по подработке работником торгового зала в России за год выросли на 42%, на этой позиции россияне могут получить в среднем до 5 тысяч рублей за смену, показало исследование сервиса "Авито Подработка", которое есть у РИА Новости.
Эксперты сервиса "Авито Подработка" провели исследование по вариантам занятости с высокой физической активностью за январь–июль 2026 года и проанализировали, какие подработки стали популярнее по сравнению с таким же периодом прошлого года.
"Лидером по динамике количества предложений стала подработка работником торгового зала: число предложений выросло на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в исследовании. Как уточняется, среднее предлагаемое вознаграждение за смену на этой позиции составило 4 778 рублей.
На втором месте по росту предложений оказалась подработка комплектовщиком в магазинах. Предложения по работе на эту позицию выросли на 13% в годовом выражении, а средняя оплата за смену может достигать 4 958 рублей.
Третье место заняла возможность подработки поваром - рост на 9%, а среднее предлагаемое вознаграждение составило 6 033 рубля за смену.
Фактическое вознаграждение на подработке зависит от количества смен, опыта исполнителя, региона и других факторов, уточнили эксперты.
"Активные форматы временной занятости - с постоянным движением, работой с людьми и практическими задачами - становятся все более востребованными среди исполнителей", - прокомментировал старший директор сервиса Дмитрий Королев.
По его словам, бизнес быстрее закрывает предложения в сфере услуг и торговли, предлагая конкурентные условия, а исполнители выбирают такие предложения за возможность быстро включиться в подработку и получить достойное вознаграждение.