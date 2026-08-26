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Спрос на работников торгового зала в России вырос на 42%

Спрос на работников торгового зала в России вырос на 42% - 26.08.2026, ПРАЙМ

Спрос на работников торгового зала в России вырос на 42%

Предложения по подработке работником торгового зала в России за год выросли на 42%, на этой позиции россияне могут получить в среднем до 5 тысяч рублей за... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T09:40+0300

2026-08-26T09:40+0300

2026-08-26T09:40+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Предложения по подработке работником торгового зала в России за год выросли на 42%, на этой позиции россияне могут получить в среднем до 5 тысяч рублей за смену, показало исследование сервиса "Авито Подработка", которое есть у РИА Новости. Эксперты сервиса "Авито Подработка" провели исследование по вариантам занятости с высокой физической активностью за январь–июль 2026 года и проанализировали, какие подработки стали популярнее по сравнению с таким же периодом прошлого года. "Лидером по динамике количества предложений стала подработка работником торгового зала: число предложений выросло на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в исследовании. Как уточняется, среднее предлагаемое вознаграждение за смену на этой позиции составило 4 778 рублей. На втором месте по росту предложений оказалась подработка комплектовщиком в магазинах. Предложения по работе на эту позицию выросли на 13% в годовом выражении, а средняя оплата за смену может достигать 4 958 рублей. Третье место заняла возможность подработки поваром - рост на 9%, а среднее предлагаемое вознаграждение составило 6 033 рубля за смену. Фактическое вознаграждение на подработке зависит от количества смен, опыта исполнителя, региона и других факторов, уточнили эксперты. "Активные форматы временной занятости - с постоянным движением, работой с людьми и практическими задачами - становятся все более востребованными среди исполнителей", - прокомментировал старший директор сервиса Дмитрий Королев. По его словам, бизнес быстрее закрывает предложения в сфере услуг и торговли, предлагая конкурентные условия, а исполнители выбирают такие предложения за возможность быстро включиться в подработку и получить достойное вознаграждение.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия