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Спрос на работников торгового зала в России вырос на 42% - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Спрос на работников торгового зала в России вырос на 42%
Спрос на работников торгового зала в России вырос на 42% - 26.08.2026, ПРАЙМ
Спрос на работников торгового зала в России вырос на 42%
Предложения по подработке работником торгового зала в России за год выросли на 42%, на этой позиции россияне могут получить в среднем до 5 тысяч рублей за... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T09:40+0300
2026-08-26T09:40+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Предложения по подработке работником торгового зала в России за год выросли на 42%, на этой позиции россияне могут получить в среднем до 5 тысяч рублей за смену, показало исследование сервиса "Авито Подработка", которое есть у РИА Новости. Эксперты сервиса "Авито Подработка" провели исследование по вариантам занятости с высокой физической активностью за январь–июль 2026 года и проанализировали, какие подработки стали популярнее по сравнению с таким же периодом прошлого года. "Лидером по динамике количества предложений стала подработка работником торгового зала: число предложений выросло на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в исследовании. Как уточняется, среднее предлагаемое вознаграждение за смену на этой позиции составило 4 778 рублей. На втором месте по росту предложений оказалась подработка комплектовщиком в магазинах. Предложения по работе на эту позицию выросли на 13% в годовом выражении, а средняя оплата за смену может достигать 4 958 рублей. Третье место заняла возможность подработки поваром - рост на 9%, а среднее предлагаемое вознаграждение составило 6 033 рубля за смену. Фактическое вознаграждение на подработке зависит от количества смен, опыта исполнителя, региона и других факторов, уточнили эксперты. "Активные форматы временной занятости - с постоянным движением, работой с людьми и практическими задачами - становятся все более востребованными среди исполнителей", - прокомментировал старший директор сервиса Дмитрий Королев. По его словам, бизнес быстрее закрывает предложения в сфере услуг и торговли, предлагая конкурентные условия, а исполнители выбирают такие предложения за возможность быстро включиться в подработку и получить достойное вознаграждение.
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40
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4.7
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40
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40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
09:40 26.08.2026
 
Спрос на работников торгового зала в России вырос на 42%

"Авито Подработка": предложения по подработке работником торгового зала выросли на 42%

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Предложения по подработке работником торгового зала в России за год выросли на 42%, на этой позиции россияне могут получить в среднем до 5 тысяч рублей за смену, показало исследование сервиса "Авито Подработка", которое есть у РИА Новости.
Эксперты сервиса "Авито Подработка" провели исследование по вариантам занятости с высокой физической активностью за январь–июль 2026 года и проанализировали, какие подработки стали популярнее по сравнению с таким же периодом прошлого года.
"Лидером по динамике количества предложений стала подработка работником торгового зала: число предложений выросло на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в исследовании. Как уточняется, среднее предлагаемое вознаграждение за смену на этой позиции составило 4 778 рублей.
На втором месте по росту предложений оказалась подработка комплектовщиком в магазинах. Предложения по работе на эту позицию выросли на 13% в годовом выражении, а средняя оплата за смену может достигать 4 958 рублей.
Третье место заняла возможность подработки поваром - рост на 9%, а среднее предлагаемое вознаграждение составило 6 033 рубля за смену.
Фактическое вознаграждение на подработке зависит от количества смен, опыта исполнителя, региона и других факторов, уточнили эксперты.
"Активные форматы временной занятости - с постоянным движением, работой с людьми и практическими задачами - становятся все более востребованными среди исполнителей", - прокомментировал старший директор сервиса Дмитрий Королев.
По его словам, бизнес быстрее закрывает предложения в сфере услуг и торговли, предлагая конкурентные условия, а исполнители выбирают такие предложения за возможность быстро включиться в подработку и получить достойное вознаграждение.
 
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