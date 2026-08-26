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Мировой спрос на газ в 2026 году снизится впервые за четыре года

Мировой спрос на газ в 2026 году снизится впервые за четыре года - 26.08.2026, ПРАЙМ

Мировой спрос на газ в 2026 году снизится впервые за четыре года

Мировой спрос на газ в 2026 году впервые за четыре года снизится - на 7 миллиардов кубометров - из-за кризиса на Ближнем Востоке, прогнозируется в отчете... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T12:09+0300

2026-08-26T12:09+0300

2026-08-26T12:09+0300

газ

ближний восток

ормузский пролив

азия

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Мировой спрос на газ в 2026 году впервые за четыре года снизится - на 7 миллиардов кубометров - из-за кризиса на Ближнем Востоке, прогнозируется в отчете Международного газового союза (МГС, IGU). "В целом ожидается, что спрос на природный газ в 2026 году снизится впервые с 2022 года, что является временным отступлением от рекордного роста на 69 миллиарда кубометров, зафиксированного в 2025 году", - говорится в ежегодном отчете. Отмечается, что мировой спрос на газ в прошлом году достиг исторического максимума в 4,202 триллиона кубометров, увеличившись на 1,7%, в основном за счет роста в Азии, на Ближнем Востоке и в Европе. "Хотя в 2025 году экспорт СПГ из Катара и ОАЭ составлял лишь 3% от общего объема поставок газа, временное сокращение спроса и перебои с поставками, вызванные кризисом в Ормузском проливе, по прогнозам, приведут к снижению спроса на 7 миллиардов кубометров в 2026 году в годовом исчислении", - добавляется в отчете. Согласно прогнозам, в 2026 году мировое предложение сократится на 4 миллиарда кубометров, или на 0,1%, после рекорда в 4,147 триллиона кубометров в 2025 году. При этом ожидается, что производство в США компенсирует часть потерь на Ближнем Востоке, связанных с кризисом в Ормузском проливе. Кроме того, ожидается рост производства в Китае и других регионах. В отчете также отмечается, что с января по июнь 2026 года из-за кризиса в Ормузском проливе объем торговли сжиженным природным газом сократился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом более 80% снижения пришлось на Азию. Дефицит был покрыт за счет альтернативных поставок из стран, не входящих в Персидский залив, а также за счет сокращения потребления и корректировки спроса.

ближний восток

ормузский пролив

азия

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газ, ближний восток, ормузский пролив, азия