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Спрос на дизельные автомобили в России вырос в августе на 33% - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Спрос на дизельные автомобили в России вырос в августе на 33%
Спрос на дизельные автомобили в России вырос в августе на 33% - 26.08.2026, ПРАЙМ
Спрос на дизельные автомобили в России вырос в августе на 33%
Спрос на легковые автомобили с пробегом, работающие на дизельном топливе, вырос в августе в России на 33% по сравнению с июнем, говорится в исследовании... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T13:31+0300
2026-08-26T13:31+0300
бизнес
россия
x5 retail group
volkswagen
hyundai
bmw x5
toyota camry
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Спрос на легковые автомобили с пробегом, работающие на дизельном топливе, вырос в августе в России на 33% по сравнению с июнем, говорится в исследовании "Авто.ру", которое есть у РИА Новости. "Новая волна интереса к дизельным автомобилям началась в июле на вторичном рынке России. По сравнению с июнем уровень спроса в августе подскочил на 33%, при этом объем предложения сократился на 6%", - говорится в исследовании. При этом средняя стоимость таких машин выросла на 6%, достигнув 3,2 миллиона рублей. А относительно общего числа объявлений о продаже автомобилей с пробегом в текущем году, доля дизельных машин держится на уровне 12%. "Почти половину (47,5%) всех дизельных автомобилей составляют представители немецких марок, следом с большим отставанием идут японские (16,5%) и корейские производители (14%)", - отмечают аналитики. Самыми востребованными моделями стали BMW 5-series, BMW X5, Toyota Land Cruiser, Hyundai Santa Fe и Volkswagen Touareg. При этом среди экземпляров возрастом от трех до пяти лет корейские модели занимают три из пяти лидирующих мест, но первые две позиции сохраняются за BMW X5 и BMW 5-series. Следом идут Hyundai Santa Fe, Kia Carnival, Hyundai Palisade. Китайские автомобили с дизельным двигателем представлены только в сегменте новых машин, но они составляют весь объем предложения среди официально представленных на российском рынке производителей. Популярнее всего здесь Haval H5, средней стоимостью в 3,79 миллиона рублей, за которым следуют Foton Tunland V9 (5,45 миллиона) и G9 (3,97 миллиона рублей). Также в первую пятерку вошли Haval H9 (4,9 миллиона рублей) и пикап JAC T9 (3,79 миллиона).
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192
40
192
40
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бизнес, россия, x5 retail group, volkswagen, hyundai, bmw x5, toyota camry
Бизнес, РОССИЯ, X5 Retail Group, Volkswagen, Hyundai, BMW X5, Toyota Camry
13:31 26.08.2026
 
Спрос на дизельные автомобили в России вырос в августе на 33%

"Авто.ру": спрос на дизельные автомобили с пробегом в августе вырос на 33%

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Спрос на легковые автомобили с пробегом, работающие на дизельном топливе, вырос в августе в России на 33% по сравнению с июнем, говорится в исследовании "Авто.ру", которое есть у РИА Новости.
"Новая волна интереса к дизельным автомобилям началась в июле на вторичном рынке России. По сравнению с июнем уровень спроса в августе подскочил на 33%, при этом объем предложения сократился на 6%", - говорится в исследовании.
При этом средняя стоимость таких машин выросла на 6%, достигнув 3,2 миллиона рублей.
А относительно общего числа объявлений о продаже автомобилей с пробегом в текущем году, доля дизельных машин держится на уровне 12%.
"Почти половину (47,5%) всех дизельных автомобилей составляют представители немецких марок, следом с большим отставанием идут японские (16,5%) и корейские производители (14%)", - отмечают аналитики.
Самыми востребованными моделями стали BMW 5-series, BMW X5, Toyota Land Cruiser, Hyundai Santa Fe и Volkswagen Touareg. При этом среди экземпляров возрастом от трех до пяти лет корейские модели занимают три из пяти лидирующих мест, но первые две позиции сохраняются за BMW X5 и BMW 5-series. Следом идут Hyundai Santa Fe, Kia Carnival, Hyundai Palisade.
Китайские автомобили с дизельным двигателем представлены только в сегменте новых машин, но они составляют весь объем предложения среди официально представленных на российском рынке производителей.
Популярнее всего здесь Haval H5, средней стоимостью в 3,79 миллиона рублей, за которым следуют Foton Tunland V9 (5,45 миллиона) и G9 (3,97 миллиона рублей). Также в первую пятерку вошли Haval H9 (4,9 миллиона рублей) и пикап JAC T9 (3,79 миллиона).
 
БизнесРОССИЯX5 Retail GroupVolkswagenHyundaiBMW X5Toyota Camry
 
 
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