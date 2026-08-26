https://1prime.ru/20260826/ssha-872681084.html
Секретная служба США отстранила от работы трех сотрудников
Секретная служба США отстранила от работы трех сотрудников - 26.08.2026, ПРАЙМ
Секретная служба США отстранила от работы трех сотрудников
Секретная служба США отстранила от работы трех сотрудников, включая главу пресс-службы Энтони Гульельми, на время расследования возможных должностных нарушений, | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T09:03+0300
2026-08-26T09:03+0300
2026-08-26T09:03+0300
общество
мировая экономика
сша
cnn
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859678064_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d360d8a9fac22d512a7b77f7cceae0bf.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 26 авг – ПРАЙМ. Секретная служба США отстранила от работы трех сотрудников, включая главу пресс-службы Энтони Гульельми, на время расследования возможных должностных нарушений, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник. "Трое сотрудников Секретной службы США, включая директора ведомства по коммуникациям, были отстранены от работы на время расследования возможных нарушений", – пишет СМИ. По данным телеканала, все трое лишились допусков к секретной информации и доступа к служебным устройствам. Характер предполагаемых нарушений не раскрывается. Секретная служба подтвердила CNN отстранение трех сотрудников, однако не назвала их имена. "Трое сотрудников Секретной службы США, не выполняющих правоохранительные функции, отправлены в административный отпуск на время расследования возможных нарушений", - заявил представитель ведомства.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859678064_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6b2a93d9b07ce36c5ebde25e77255213.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, сша, cnn
Общество , Мировая экономика, США, CNN
Секретная служба США отстранила от работы трех сотрудников
CNN: Секретная служба США отстранила трех сотрудников из-за возможных нарушений
НЬЮ-ЙОРК, 26 авг – ПРАЙМ. Секретная служба США отстранила от работы трех сотрудников, включая главу пресс-службы Энтони Гульельми, на время расследования возможных должностных нарушений, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.
"Трое сотрудников Секретной службы США
, включая директора ведомства по коммуникациям, были отстранены от работы на время расследования возможных нарушений", – пишет СМИ.
По данным телеканала, все трое лишились допусков к секретной информации и доступа к служебным устройствам. Характер предполагаемых нарушений не раскрывается.
Секретная служба подтвердила CNN
отстранение трех сотрудников, однако не назвала их имена.
"Трое сотрудников Секретной службы США, не выполняющих правоохранительные функции, отправлены в административный отпуск на время расследования возможных нарушений", - заявил представитель ведомства.