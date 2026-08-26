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Секретная служба США отстранила от работы трех сотрудников - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Секретная служба США отстранила от работы трех сотрудников
Секретная служба США отстранила от работы трех сотрудников - 26.08.2026, ПРАЙМ
Секретная служба США отстранила от работы трех сотрудников
Секретная служба США отстранила от работы трех сотрудников, включая главу пресс-службы Энтони Гульельми, на время расследования возможных должностных нарушений, | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T09:03+0300
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НЬЮ-ЙОРК, 26 авг – ПРАЙМ. Секретная служба США отстранила от работы трех сотрудников, включая главу пресс-службы Энтони Гульельми, на время расследования возможных должностных нарушений, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник. "Трое сотрудников Секретной службы США, включая директора ведомства по коммуникациям, были отстранены от работы на время расследования возможных нарушений", – пишет СМИ. По данным телеканала, все трое лишились допусков к секретной информации и доступа к служебным устройствам. Характер предполагаемых нарушений не раскрывается. Секретная служба подтвердила CNN отстранение трех сотрудников, однако не назвала их имена. "Трое сотрудников Секретной службы США, не выполняющих правоохранительные функции, отправлены в административный отпуск на время расследования возможных нарушений", - заявил представитель ведомства.
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общество , мировая экономика, сша, cnn
Общество , Мировая экономика, США, CNN
09:03 26.08.2026
 
Секретная служба США отстранила от работы трех сотрудников

CNN: Секретная служба США отстранила трех сотрудников из-за возможных нарушений

© РИА Новости . Игорь Михалев | Перейти в медиабанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Игорь Михалев
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НЬЮ-ЙОРК, 26 авг – ПРАЙМ. Секретная служба США отстранила от работы трех сотрудников, включая главу пресс-службы Энтони Гульельми, на время расследования возможных должностных нарушений, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.
"Трое сотрудников Секретной службы США, включая директора ведомства по коммуникациям, были отстранены от работы на время расследования возможных нарушений", – пишет СМИ.
По данным телеканала, все трое лишились допусков к секретной информации и доступа к служебным устройствам. Характер предполагаемых нарушений не раскрывается.
Секретная служба подтвердила CNN отстранение трех сотрудников, однако не назвала их имена.
"Трое сотрудников Секретной службы США, не выполняющих правоохранительные функции, отправлены в административный отпуск на время расследования возможных нарушений", - заявил представитель ведомства.
 
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