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NYT: политика давления США на Иран не увенчается успехом

NYT: политика давления США на Иран не увенчается успехом - 26.08.2026, ПРАЙМ

NYT: политика давления США на Иран не увенчается успехом

Политика экономического давления США на Иран не увенчается успехом, пишет газета New York Times. | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T14:01+0300

2026-08-26T14:01+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Политика экономического давления США на Иран не увенчается успехом, пишет газета New York Times. В понедельник министерство финансов США объявило о введении масштабных антииранских санкций против более чем 60 физических и юридических лиц, а также морских судов по всему миру в качестве меры по перекрытию ключевых каналов финансирования Ирана. Как подчеркивает издание New York Times, обеспечение соблюдения санкций является крайне сложным процессом. Кроме того, подобная политика Вашингтона грозит США конфронтацией с союзниками и противниками, которые способны ввести ответные меры, например, с КНР. "Введение полного запрета на мировую торговлю с Ираном, к которому призывал (глава минфина США Скотт - ред.) Бессент, лишь усугубляет эти проблемы. Сам Бессент признавал, что это может подорвать мировую экономику", - говорится в материале. Газета подчеркивает, что ряд экспертов настроены скептически в отношении политики экономического давления США на Иран. Так, бывший дипломат США, эксперт по Ирану Алан Эйр заявил изданию, что новые меры США вряд ли увенчаются успехом, если только КНР не будут полностью соблюдать их условия, на что, по мнению эксперта, Пекин не пойдет. Тегеран будет использовать все свои возможности для борьбы с экономическим давлением Вашингтона, заявили ранее в МИД Ирана. Там отметили, что единственным вариантом для США является уважительный диалог с народом Ирана.

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мировая экономика, сша, иран, вашингтон, new york times, минфин сша, мид