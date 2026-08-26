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"С Трампом покончено": союзники США дали отпор Белому дому, пишет NYT

"С Трампом покончено": союзники США дали отпор Белому дому, пишет NYT - 26.08.2026, ПРАЙМ

"С Трампом покончено": союзники США дали отпор Белому дому, пишет NYT

Основанная на ультиматумах и угрозах политика президента США Дональда Трампа привела к тому, что от американского лидера отвернулись большинство союзников,... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T15:23+0300

2026-08-26T15:23+0300

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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Основанная на ультиматумах и угрозах политика президента США Дональда Трампа привела к тому, что от американского лидера отвернулись большинство союзников, пишет журналист Сэм Сифтон в колонке для New York Times."Привычная тактика президента Трампа — выдвигать требования, угрожать Армагеддоном, принуждать к капитуляции — не работает", — констатировал он в статье под названием "С Трампом покончено".Сифтон отметил, что в Конгрессе лояльные американскому лидеру республиканцы раскритиковали его решение разрешить импорт говяжьего фарша, а европейские лидеры не стали присоединяться к войне США с Ираном. Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг план Трампа по Газе, а арабские страны Персидского залива вынудили его отказаться от идеи взимать плату за проход судов в Ормузском проливе.В понедельник Трамп объявил, что США с 1 января 2027 года поднимут до 50% пошлины на автомобили, автокомпоненты и сталь из Канады. Этот шаг последовал за срывом торговых переговоров, после которого премьер Канады Марк Карни заявил о введении ответных тарифов с 8 сентября в размере 15%, 25% и 50% на импорт американских товаров.

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мировая экономика, канада, сша, дональд трамп