Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"С Трампом покончено": союзники США дали отпор Белому дому, пишет NYT - 26.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260826/ssha-872699208.html
"С Трампом покончено": союзники США дали отпор Белому дому, пишет NYT
"С Трампом покончено": союзники США дали отпор Белому дому, пишет NYT - 26.08.2026, ПРАЙМ
"С Трампом покончено": союзники США дали отпор Белому дому, пишет NYT
Основанная на ультиматумах и угрозах политика президента США Дональда Трампа привела к тому, что от американского лидера отвернулись большинство союзников,... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T15:23+0300
2026-08-26T15:29+0300
мировая экономика
канада
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/83392/36/833923616_0:0:3113:1751_1920x0_80_0_0_bb27a70ebacb23de90f4f4210be26a19.jpg
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Основанная на ультиматумах и угрозах политика президента США Дональда Трампа привела к тому, что от американского лидера отвернулись большинство союзников, пишет журналист Сэм Сифтон в колонке для New York Times.&quot;Привычная тактика президента Трампа — выдвигать требования, угрожать Армагеддоном, принуждать к капитуляции — не работает&quot;, — констатировал он в статье под названием &quot;С Трампом покончено&quot;.Сифтон отметил, что в Конгрессе лояльные американскому лидеру республиканцы раскритиковали его решение разрешить импорт говяжьего фарша, а европейские лидеры не стали присоединяться к войне США с Ираном. Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг план Трампа по Газе, а арабские страны Персидского залива вынудили его отказаться от идеи взимать плату за проход судов в Ормузском проливе.В понедельник Трамп объявил, что США с 1 января 2027 года поднимут до 50% пошлины на автомобили, автокомпоненты и сталь из Канады. Этот шаг последовал за срывом торговых переговоров, после которого премьер Канады Марк Карни заявил о введении ответных тарифов с 8 сентября в размере 15%, 25% и 50% на импорт американских товаров.
https://1prime.ru/20260826/kanada-872694269.html
канада
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83392/36/833923616_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_f29fbec36ff3d4b7e2765f0bf9fc9559.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, канада, сша, дональд трамп
Мировая экономика, КАНАДА, США, Дональд Трамп
15:23 26.08.2026 (обновлено: 15:29 26.08.2026)
 
"С Трампом покончено": союзники США дали отпор Белому дому, пишет NYT

NYT: основанная на ультиматумах и угрозах политика Трампа перестала работать

© РИА Новости . Михаил Тургиев | Перейти в медиабанкЗабор у Белого дома в Вашингтоне
Забор у Белого дома в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Михаил Тургиев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Основанная на ультиматумах и угрозах политика президента США Дональда Трампа привела к тому, что от американского лидера отвернулись большинство союзников, пишет журналист Сэм Сифтон в колонке для New York Times.

"Привычная тактика президента Трампа — выдвигать требования, угрожать Армагеддоном, принуждать к капитуляции — не работает", — констатировал он в статье под названием "С Трампом покончено".

Сифтон отметил, что в Конгрессе лояльные американскому лидеру республиканцы раскритиковали его решение разрешить импорт говяжьего фарша, а европейские лидеры не стали присоединяться к войне США с Ираном. Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг план Трампа по Газе, а арабские страны Персидского залива вынудили его отказаться от идеи взимать плату за проход судов в Ормузском проливе.
В понедельник Трамп объявил, что США с 1 января 2027 года поднимут до 50% пошлины на автомобили, автокомпоненты и сталь из Канады. Этот шаг последовал за срывом торговых переговоров, после которого премьер Канады Марк Карни заявил о введении ответных тарифов с 8 сентября в размере 15%, 25% и 50% на импорт американских товаров.
Продажа туалетной бумаги в супермаркете - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2026
Война с Канадой сделала туалетную бумагу в США роскошью
13:44
 
Мировая экономикаКАНАДАСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала