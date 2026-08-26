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ВВП США во II квартале вырос на 1,5% в пересчете на год

ВВП США во II квартале вырос на 1,5% в пересчете на год - 26.08.2026, ПРАЙМ

ВВП США во II квартале вырос на 1,5% в пересчете на год

ВВП США во втором квартале, согласно второй, промежуточной оценке, вырос на 1,5% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами),... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T16:54+0300

2026-08-26T16:54+0300

2026-08-26T16:54+0300

мировая экономика

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. ВВП США во втором квартале, согласно второй, промежуточной оценке, вырос на 1,5% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США. Вторая оценка совпала с предварительными данными. В первом квартале ВВП поднялся на 2,1% в пересчете на год, в четвертом квартале 2025 года - на 0,5%. В годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду 2025 года, американская экономика во втором квартале увеличилась на 2,1% после роста на 2,7% в первом квартале, также как и предполагала первая оценка. Реальный рост потребительских расходов в США за отчетный период, по второй оценке, ускорился до 3,4% с 0,5% в первом квартале, предварительные данные показывали увеличение на 3,2%. Данные о ВВП США ежемесячно публикуются бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.

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мировая экономика, сша