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ВВП США во II квартале вырос на 1,5% в пересчете на год - 26.08.2026, ПРАЙМ
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ВВП США во II квартале вырос на 1,5% в пересчете на год
ВВП США во II квартале вырос на 1,5% в пересчете на год - 26.08.2026, ПРАЙМ
ВВП США во II квартале вырос на 1,5% в пересчете на год
ВВП США во втором квартале, согласно второй, промежуточной оценке, вырос на 1,5% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами),... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T16:54+0300
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мировая экономика
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. ВВП США во втором квартале, согласно второй, промежуточной оценке, вырос на 1,5% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США. Вторая оценка совпала с предварительными данными. В первом квартале ВВП поднялся на 2,1% в пересчете на год, в четвертом квартале 2025 года - на 0,5%. В годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду 2025 года, американская экономика во втором квартале увеличилась на 2,1% после роста на 2,7% в первом квартале, также как и предполагала первая оценка. Реальный рост потребительских расходов в США за отчетный период, по второй оценке, ускорился до 3,4% с 0,5% в первом квартале, предварительные данные показывали увеличение на 3,2%. Данные о ВВП США ежемесячно публикуются бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.
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мировая экономика, сша
Мировая экономика, США
16:54 26.08.2026
 
ВВП США во II квартале вырос на 1,5% в пересчете на год

Бюро экономического анализа: ВВП США во втором квартале вырос на 1,5% в пересчете на год

© РИА Новости . Игорь Михалев | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Игорь Михалев
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. ВВП США во втором квартале, согласно второй, промежуточной оценке, вырос на 1,5% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.
Вторая оценка совпала с предварительными данными.
В первом квартале ВВП поднялся на 2,1% в пересчете на год, в четвертом квартале 2025 года - на 0,5%.
В годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду 2025 года, американская экономика во втором квартале увеличилась на 2,1% после роста на 2,7% в первом квартале, также как и предполагала первая оценка.
Реальный рост потребительских расходов в США за отчетный период, по второй оценке, ускорился до 3,4% с 0,5% в первом квартале, предварительные данные показывали увеличение на 3,2%.
Данные о ВВП США ежемесячно публикуются бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.
 
Мировая экономикаСША
 
 
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