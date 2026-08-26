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США давят на Оман из-за соглашения по Ормузскому проливу, заявили в Иране - 26.08.2026, ПРАЙМ
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США давят на Оман из-за соглашения по Ормузскому проливу, заявили в Иране
США давят на Оман из-за соглашения по Ормузскому проливу, заявили в Иране - 26.08.2026, ПРАЙМ
США давят на Оман из-за соглашения по Ормузскому проливу, заявили в Иране
Подписание соглашения между Ираном и Оманом по безопасному использованию Ормузского пролива откладывается из-за давления США на оманские власти, заявил иранский | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T20:05+0300
2026-08-26T20:05+0300
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АШХАБАД, 26 авг – ПРАЙМ. Подписание соглашения между Ираном и Оманом по безопасному использованию Ормузского пролива откладывается из-за давления США на оманские власти, заявил иранский посол в Туркмении Али Моджтаба Рузбехани. МИД Ирана ранее сообщил о работе с оманской стороной над созданием временного коридора для судоходства по Ормузскому проливу и совместным разминированием маршрута, а также договорился продолжить дискуссию по созданию постоянно действующего коридора для судоходства по ныне закрытому проливу. "В настоящее время в целях безопасного использования Ормузского пролива Иран начал переговоры с Оманом, государством, являющимся южным соседом ИРИ по Ормузскому проливу. В этом процессе мы приблизились к хорошим результатам. Но опять-таки, к сожалению, из-за влиятельного давления США на Оман подписание соглашения с Оманом пока откладывается", – сказал Рузбехани на брифинге в иранском посольстве в Ашхабаде. По словам дипломата, до нападения США и Израиля на Иран Ормузский пролив являлся свободной и открытой зоной судоходства. Решение перекрыть пролив было принято правительством Ирана в ответ на угрозы, возникшие в связи с атаками США, и ради обеспечения безопасности жителей прибрежных стран Персидского залива, отметил дипломат. Рузбехани заявил, что в подписанном с США соглашении о прекращении огня управление Ормузским проливом было закреплено за Ираном, однако, по его словам, ряд статей документа впоследствии были изменены американской стороной, и теперь в них говорится, что Иран "неофициально и неправомерно контролирует Ормузский пролив". Посол подчеркнул, что до полного вступления в силу соглашения и окончательного прекращения огня ситуация в Ормузском проливе останется неизменной. "Стремление США контролировать Ормузский пролив неприемлемо и противоречит международным нормам. Потому что это ведет за собой угрозу безопасности региону, угрозу энергетической безопасности в мире и угрозу прекращения судоходства в нашем регионе", – добавил Рузбехани. Контроль и управление морской территорией в регионе, по его словам, принадлежит только прибрежным странам Персидского залива. При этом Иран остается сторонником правомерного и безопасного использования морских путей региона для всех стран мира, добавил дипломат. Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США заявляло, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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мировая экономика, иран, ормузский пролив, сша, дональд трамп, оман
Мировая экономика, ИРАН, Ормузский пролив, США, Дональд Трамп, ОМАН
20:05 26.08.2026
 
США давят на Оман из-за соглашения по Ормузскому проливу, заявили в Иране

Рузбехани: соглашение Ирана и Омана по Ормузскому проливу откладывается из-за давления США

© AP Photo / Kamran JebreiliНефтяные танкеры в Ормузском проливе
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
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АШХАБАД, 26 авг – ПРАЙМ. Подписание соглашения между Ираном и Оманом по безопасному использованию Ормузского пролива откладывается из-за давления США на оманские власти, заявил иранский посол в Туркмении Али Моджтаба Рузбехани.
МИД Ирана ранее сообщил о работе с оманской стороной над созданием временного коридора для судоходства по Ормузскому проливу и совместным разминированием маршрута, а также договорился продолжить дискуссию по созданию постоянно действующего коридора для судоходства по ныне закрытому проливу.
"В настоящее время в целях безопасного использования Ормузского пролива Иран начал переговоры с Оманом, государством, являющимся южным соседом ИРИ по Ормузскому проливу. В этом процессе мы приблизились к хорошим результатам. Но опять-таки, к сожалению, из-за влиятельного давления США на Оман подписание соглашения с Оманом пока откладывается", – сказал Рузбехани на брифинге в иранском посольстве в Ашхабаде.
По словам дипломата, до нападения США и Израиля на Иран Ормузский пролив являлся свободной и открытой зоной судоходства. Решение перекрыть пролив было принято правительством Ирана в ответ на угрозы, возникшие в связи с атаками США, и ради обеспечения безопасности жителей прибрежных стран Персидского залива, отметил дипломат.
Рузбехани заявил, что в подписанном с США соглашении о прекращении огня управление Ормузским проливом было закреплено за Ираном, однако, по его словам, ряд статей документа впоследствии были изменены американской стороной, и теперь в них говорится, что Иран "неофициально и неправомерно контролирует Ормузский пролив".
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Посол подчеркнул, что до полного вступления в силу соглашения и окончательного прекращения огня ситуация в Ормузском проливе останется неизменной. "Стремление США контролировать Ормузский пролив неприемлемо и противоречит международным нормам. Потому что это ведет за собой угрозу безопасности региону, угрозу энергетической безопасности в мире и угрозу прекращения судоходства в нашем регионе", – добавил Рузбехани.
Контроль и управление морской территорией в регионе, по его словам, принадлежит только прибрежным странам Персидского залива. При этом Иран остается сторонником правомерного и безопасного использования морских путей региона для всех стран мира, добавил дипломат.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США заявляло, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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