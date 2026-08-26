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Российскому стройкомплексу надо брать пример с Китая, заявил Хуснуллин

Российскому стройкомплексу надо брать пример с Китая, заявил Хуснуллин - 26.08.2026, ПРАЙМ

Российскому стройкомплексу надо брать пример с Китая, заявил Хуснуллин

Российскому строительному комплексу по показателю вклада в ВВП страны следует брать пример со стройотрасли Китая, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T12:45+0300

2026-08-26T12:45+0300

2026-08-26T12:48+0300

бизнес

россия

китай

марат хуснуллин

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МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Российскому строительному комплексу по показателю вклада в ВВП страны следует брать пример со стройотрасли Китая, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече цикла "Родина - это люди" в национальном центре "Россия". "Я все время сравниваю с китайцами, потому что китайцы сегодня в мире №1 по стройке. У них стройка в ВВП страны дает за последние 20 лет от 19% до 25%. Чистой стройки. Нам есть к чему стремиться", – отметил он. Вице-премьер подчеркнул, что строительство - одна из немногих отраслей российской экономики, которая на протяжении шести лет стабильно росла. По его словам, доля стройки и смежных отраслей составляет 20% в ВВП страны. "Понимая, что наша страна энергетическая, газ и нефть имеют огромное значение для развития страны, конечно, суммарный объем всей стройки в более 20% – это очень существенный вклад. В случае России считаются стройматериалы, все, что связано с ремонтом, с промышленным строительством…" – добавил Хуснуллин. Он также уточнил, что каждое рабочее место в российской стройке дает до восьми рабочих мест вне ее.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, китай, марат хуснуллин