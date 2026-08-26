Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд обязал блогера удалить из соцсети видео с забойом скота - 26.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260826/sud-872697109.html
Суд обязал блогера удалить из соцсети видео с забойом скота
Суд обязал блогера удалить из соцсети видео с забойом скота - 26.08.2026, ПРАЙМ
Суд обязал блогера удалить из соцсети видео с забойом скота
Арбитражный суд Московской области по иску агрохолдинга "Мираторг" обязал блогера Станислава Васильева удалить из его канала в соцсети фрагмент видеоролика, в... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T14:50+0300
2026-08-26T14:50+0300
мираторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872697109.jpg?1787745024
МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области по иску агрохолдинга "Мираторг" обязал блогера Станислава Васильева удалить из его канала в соцсети фрагмент видеоролика, в котором он связывает изъятие и забой скота в Новосибирской области с интересами "Мираторга", следует из материалов, имеющихся у РИА Новости. В Новосибирской области в начале 2026 года в пяти районах был введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. Сообщалось о мероприятиях по локализации очагов, сопровождавшихся в том числе изъятием и уничтожением животных в личных подсобных хозяйствах. Карантин был снят во всех населенных пунктах и на всех предприятиях, сообщил РИА Новости в начале июня губернатор региона Андрей Травников. В одном из сюжетов ролика ответчика, вышедшего в марте, под названием "Беспредел "Мираторга" блогер утверждал, в частности, что "убивают именно коров для того, чтобы расчистить поле для компании "Мираторг". Агрохолдинг в своем иске к Васильеву потребовал признать сведения не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца, обязать ответчика удалить спорный фрагмент и опубликовать опровержение. Суд, заручившись выводами экспертизы, пришел к выводу, что в видеозаписи содержатся оскорбительные и порочащие деловую репутацию истца сведения, выраженные в форме утверждения о фактах и имеющие целью создать негативный имиджевый портрет "Мираторга". Суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования. В случае неисполнения решения суд решил взыскать с Васильева в пользу истца 5 тысяч рублей судебной неустойки за каждый день неисполнения решения суда, начиная с восьмого дня, следующего за днем вступления решения суда в законную силу.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мираторг
Мираторг
14:50 26.08.2026
 
Суд обязал блогера удалить из соцсети видео с забойом скота

Суд обязал блогера Васильева удалить видео об изъятии скота в Новосибирской области

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области по иску агрохолдинга "Мираторг" обязал блогера Станислава Васильева удалить из его канала в соцсети фрагмент видеоролика, в котором он связывает изъятие и забой скота в Новосибирской области с интересами "Мираторга", следует из материалов, имеющихся у РИА Новости.
В Новосибирской области в начале 2026 года в пяти районах был введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. Сообщалось о мероприятиях по локализации очагов, сопровождавшихся в том числе изъятием и уничтожением животных в личных подсобных хозяйствах. Карантин был снят во всех населенных пунктах и на всех предприятиях, сообщил РИА Новости в начале июня губернатор региона Андрей Травников.
В одном из сюжетов ролика ответчика, вышедшего в марте, под названием "Беспредел "Мираторга" блогер утверждал, в частности, что "убивают именно коров для того, чтобы расчистить поле для компании "Мираторг".
Агрохолдинг в своем иске к Васильеву потребовал признать сведения не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца, обязать ответчика удалить спорный фрагмент и опубликовать опровержение.
Суд, заручившись выводами экспертизы, пришел к выводу, что в видеозаписи содержатся оскорбительные и порочащие деловую репутацию истца сведения, выраженные в форме утверждения о фактах и имеющие целью создать негативный имиджевый портрет "Мираторга".
Суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования. В случае неисполнения решения суд решил взыскать с Васильева в пользу истца 5 тысяч рублей судебной неустойки за каждый день неисполнения решения суда, начиная с восьмого дня, следующего за днем вступления решения суда в законную силу.
 
Мираторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала