https://1prime.ru/20260826/sud-872697109.html
Суд обязал блогера удалить из соцсети видео с забойом скота
Суд обязал блогера удалить из соцсети видео с забойом скота - 26.08.2026, ПРАЙМ
Суд обязал блогера удалить из соцсети видео с забойом скота
Арбитражный суд Московской области по иску агрохолдинга "Мираторг" обязал блогера Станислава Васильева удалить из его канала в соцсети фрагмент видеоролика, в... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T14:50+0300
2026-08-26T14:50+0300
2026-08-26T14:50+0300
мираторг
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МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области по иску агрохолдинга "Мираторг" обязал блогера Станислава Васильева удалить из его канала в соцсети фрагмент видеоролика, в котором он связывает изъятие и забой скота в Новосибирской области с интересами "Мираторга", следует из материалов, имеющихся у РИА Новости.
В Новосибирской области в начале 2026 года в пяти районах был введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. Сообщалось о мероприятиях по локализации очагов, сопровождавшихся в том числе изъятием и уничтожением животных в личных подсобных хозяйствах. Карантин был снят во всех населенных пунктах и на всех предприятиях, сообщил РИА Новости в начале июня губернатор региона Андрей Травников.
В одном из сюжетов ролика ответчика, вышедшего в марте, под названием "Беспредел "Мираторга" блогер утверждал, в частности, что "убивают именно коров для того, чтобы расчистить поле для компании "Мираторг".
Агрохолдинг в своем иске к Васильеву потребовал признать сведения не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца, обязать ответчика удалить спорный фрагмент и опубликовать опровержение.
Суд, заручившись выводами экспертизы, пришел к выводу, что в видеозаписи содержатся оскорбительные и порочащие деловую репутацию истца сведения, выраженные в форме утверждения о фактах и имеющие целью создать негативный имиджевый портрет "Мираторга".
Суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования. В случае неисполнения решения суд решил взыскать с Васильева в пользу истца 5 тысяч рублей судебной неустойки за каждый день неисполнения решения суда, начиная с восьмого дня, следующего за днем вступления решения суда в законную силу.
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мираторг
Суд обязал блогера удалить из соцсети видео с забойом скота
Суд обязал блогера Васильева удалить видео об изъятии скота в Новосибирской области
МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области по иску агрохолдинга "Мираторг" обязал блогера Станислава Васильева удалить из его канала в соцсети фрагмент видеоролика, в котором он связывает изъятие и забой скота в Новосибирской области с интересами "Мираторга", следует из материалов, имеющихся у РИА Новости.
В Новосибирской области в начале 2026 года в пяти районах был введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. Сообщалось о мероприятиях по локализации очагов, сопровождавшихся в том числе изъятием и уничтожением животных в личных подсобных хозяйствах. Карантин был снят во всех населенных пунктах и на всех предприятиях, сообщил РИА Новости в начале июня губернатор региона Андрей Травников.
В одном из сюжетов ролика ответчика, вышедшего в марте, под названием "Беспредел "Мираторга" блогер утверждал, в частности, что "убивают именно коров для того, чтобы расчистить поле для компании "Мираторг".
Агрохолдинг в своем иске к Васильеву потребовал признать сведения не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца, обязать ответчика удалить спорный фрагмент и опубликовать опровержение.
Суд, заручившись выводами экспертизы, пришел к выводу, что в видеозаписи содержатся оскорбительные и порочащие деловую репутацию истца сведения, выраженные в форме утверждения о фактах и имеющие целью создать негативный имиджевый портрет "Мираторга".
Суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования. В случае неисполнения решения суд решил взыскать с Васильева в пользу истца 5 тысяч рублей судебной неустойки за каждый день неисполнения решения суда, начиная с восьмого дня, следующего за днем вступления решения суда в законную силу.