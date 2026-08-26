https://1prime.ru/20260826/sud-872700544.html

Суд рассмотрит в закрытом режиме дело "Русала" по предупреждению ФАС

Суд рассмотрит в закрытом режиме дело "Русала" по предупреждению ФАС - 26.08.2026, ПРАЙМ

Суд рассмотрит в закрытом режиме дело "Русала" по предупреждению ФАС

Арбитражный суд Москвы решил рассмотреть в закрытом режиме дело по заявлению структур "Русала", оспаривающих предупреждение Федеральной антимонопольной службы... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T15:48+0300

2026-08-26T15:48+0300

2026-08-26T15:48+0300

россия

москва

русал

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872700544.jpg?1787748499

МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы решил рассмотреть в закрытом режиме дело по заявлению структур "Русала", оспаривающих предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России об изменении условий договоров на поставку алюминия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство представителя заявителей – Международной компании ПАО "Объединенная компания "Русал" и АО "Объединенная компания "Русал" - Торговый дом". До того как закрыть слушания, суд привлек к спору в качестве третьего лица Каменск-Уральский металлургический завод. Рассмотрение дела отложено на октябрь. В марте ФАС выдала предупреждение "Русалу", по которому группа до 30 апреля должна была изменить условия договоров на поставку алюминия в связи с "завышением" цен внутри России. Затем ведомство продлило срок до 29 мая, а в начале июня дало производителю алюминия еще месяц и заявило, что больше продлевать этот срок не планирует. В июле ведомство сообщило, что возбудило антимонопольное дело против "Русала" за неисполнение предупреждения. Служба указала, что из договоров поставки должны быть исключены положения, из-за которых цены на металл внутри РФ превышали экспортные. В то же время в компании РИА Новости заявили, что оспаривают в суде предупреждение ФАС. Там отметили, что считают требование к новой сбытовой политике противоречащими закону о защите конкуренции, "так как предложенная формула цены предполагает сегрегацию потребителей на разные группы с разным уровнем цен".

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, русал