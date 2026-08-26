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"Совхоз имени Ленина" отсудил бренд "Удача" - 26.08.2026, ПРАЙМ
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"Совхоз имени Ленина" отсудил бренд "Удача"
"Совхоз имени Ленина" отсудил бренд "Удача" - 26.08.2026, ПРАЙМ
"Совхоз имени Ленина" отсудил бренд "Удача"
Суд по интеллектуальным правам по иску подмосковного АО "Совхоз имени Ленина", директором которого является Павел Грудинин, участник президентских выборов 2018... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T17:52+0300
2026-08-26T17:59+0300
бизнес
россия
общество
башкирия
роспатент
мтс
mcdonald's
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МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам по иску подмосковного АО "Совхоз имени Ленина", директором которого является Павел Грудинин, участник президентских выборов 2018 года, частично прекратил правовую охрану товарного знака "Удача", принадлежащего индивидуальному предпринимателю из Башкирии Азамату Ибатуллину, которого СМИ называют "патентным троллем". Как следует из материалов, изученных РИА Новости, бренд аннулирован применительно к таким товарам одного класса, как безалкогольные напитки, воды, воды минеральные, лимонады, овощные и фруктовые соки и т.п. В пресс-службе суда РИА Новости рассказали, что совхоз осуществляет производство и реализацию соков, нектаров и иных напитков под обозначением "Удачный" и подал заявку на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака, но Роспатент выявил схожее обозначение – знак "Удача" Ибатуллина. Ответчик возражал против иска, оспаривая заинтересованность истца, и ссылаясь на использование своего товарного знака компанией "Исток" на основании неисключительной лицензии, отметили в пресс-службе. Бренд "Удача" был зарегистрирован в 2001 году петербургским кондитерским объединением "Любимый край". К Ибатуллину права на него перешли в 2024 году. Действие знака до вынесенного в среду решения распространялось на пять классов товаров, включающих, например, мясные, овощные, рыбные, фруктовые консервы, молоко, молочные продукты, макаронные изделия, крупы, свежие овощи и ягоды, грибы, безалкогольные напитки, а также на три класса услуг, включающие рекламу, доставку товаров, кафе, буфеты, рестораны и др. Ибатуллин и его компания "Бизнесинвестгрупп" известны многочисленными судебными разбирательствами с владельцами популярных брендов - МТС, "Локомотив", Top Gear, "Медиамаркт", McDonald's. Предприниматель подавал в Роспатент заявки на регистрацию таких товарных знаков, как "Анальгин", Playboy, IRN-BRU, Dr.Pepper, Orbit, Stimorol и другие. В картотеке арбитражных дел он и его компания указаны участниками более двух тысяч споров.
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4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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40
192
40
бизнес, россия, общество , башкирия, роспатент, мтс, mcdonald's
Бизнес, РОССИЯ, Общество , БАШКИРИЯ, Роспатент, МТС, McDonald's
17:52 26.08.2026 (обновлено: 17:59 26.08.2026)
 
"Совхоз имени Ленина" отсудил бренд "Удача"

Суд по иску "Совхоза имени Ленина" частично прекратил охрану товарного знака "Удача"

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МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам по иску подмосковного АО "Совхоз имени Ленина", директором которого является Павел Грудинин, участник президентских выборов 2018 года, частично прекратил правовую охрану товарного знака "Удача", принадлежащего индивидуальному предпринимателю из Башкирии Азамату Ибатуллину, которого СМИ называют "патентным троллем".
Как следует из материалов, изученных РИА Новости, бренд аннулирован применительно к таким товарам одного класса, как безалкогольные напитки, воды, воды минеральные, лимонады, овощные и фруктовые соки и т.п.
В пресс-службе суда РИА Новости рассказали, что совхоз осуществляет производство и реализацию соков, нектаров и иных напитков под обозначением "Удачный" и подал заявку на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака, но Роспатент выявил схожее обозначение – знак "Удача" Ибатуллина.
Ответчик возражал против иска, оспаривая заинтересованность истца, и ссылаясь на использование своего товарного знака компанией "Исток" на основании неисключительной лицензии, отметили в пресс-службе.
Бренд "Удача" был зарегистрирован в 2001 году петербургским кондитерским объединением "Любимый край". К Ибатуллину права на него перешли в 2024 году.
Действие знака до вынесенного в среду решения распространялось на пять классов товаров, включающих, например, мясные, овощные, рыбные, фруктовые консервы, молоко, молочные продукты, макаронные изделия, крупы, свежие овощи и ягоды, грибы, безалкогольные напитки, а также на три класса услуг, включающие рекламу, доставку товаров, кафе, буфеты, рестораны и др.
Ибатуллин и его компания "Бизнесинвестгрупп" известны многочисленными судебными разбирательствами с владельцами популярных брендов - МТС, "Локомотив", Top Gear, "Медиамаркт", McDonald's. Предприниматель подавал в Роспатент заявки на регистрацию таких товарных знаков, как "Анальгин", Playboy, IRN-BRU, Dr.Pepper, Orbit, Stimorol и другие. В картотеке арбитражных дел он и его компания указаны участниками более двух тысяч споров.
 
БизнесРОССИЯОбществоБАШКИРИЯРоспатентМТСMcDonald's
 
 
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