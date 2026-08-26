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С московского таксопарка взыскали убытки за опоздание пассажира на поезд - 26.08.2026, ПРАЙМ
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С московского таксопарка взыскали убытки за опоздание пассажира на поезд
С московского таксопарка взыскали убытки за опоздание пассажира на поезд - 26.08.2026, ПРАЙМ
С московского таксопарка взыскали убытки за опоздание пассажира на поезд
Суд в Москве частично удовлетворил иск пассажира, опоздавшего на поезд из-за некомпетентности водителя такси, взыскав с индивидуального предпринимателя —... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T18:56+0300
2026-08-26T18:58+0300
бизнес
россия
ижевск
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МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Суд в Москве частично удовлетворил иск пассажира, опоздавшего на поезд из-за некомпетентности водителя такси, взыскав с индивидуального предпринимателя — перевозчика невозвращенную стоимость билетов, моральный вред и штраф, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Взыскать с ИП 8331,90 рубля, 5 тысяч рублей морального вреда, 6665,95 рубля штрафа за отказ от досудебного урегулирования и почтовые расходы. В иске к агрегатору такси отказать", - сказано в документе. В материалах уточняется , что летом 2025 года мужчина заказал через приложение автомобиль класса "Бизнес", чтобы успеть на поезд до Ижевска. Заявку оформили в 16:15, однако машина приехала на 25 минут позже. Вместо 20 минут и восьми километров поездка заняла 54 минуты, а маршрут увеличился до 20 километров. На Казанский вокзал пассажир с семьей прибыл в 17:45 — через минуту после отхода поезда. Водитель не знал городской инфраструктуры, а маршрут не соответствовал целям перевозки при отсутствии пробок и перекрытий, отмечается в материалах. Кроме того, автомобиль не имел разрешения на деятельность легкового такси, а предприниматель не проверил водителя. Из-за срыва поездки истец сдал билеты на поезд, купленные за 20376 рублей, получив обратно лишь 12044 рубля. Невозвращенные 8331,90 рубля взысканы как убытки, уточняется в документах. Однако суд отказал в компенсации 19300 рублей за авиабилеты и 650 рублей за экспресс до аэропорта: перелет признали добровольным выбором, к тому же он обошелся дешевле железнодорожной перевозки.
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бизнес, россия, ижевск
Бизнес, РОССИЯ, Ижевск
18:56 26.08.2026 (обновлено: 18:58 26.08.2026)
 
С московского таксопарка взыскали убытки за опоздание пассажира на поезд

Суд в Москве взыскал с таксопарка убытки за опоздание пассажира на поезд

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МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Суд в Москве частично удовлетворил иск пассажира, опоздавшего на поезд из-за некомпетентности водителя такси, взыскав с индивидуального предпринимателя — перевозчика невозвращенную стоимость билетов, моральный вред и штраф, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Взыскать с ИП 8331,90 рубля, 5 тысяч рублей морального вреда, 6665,95 рубля штрафа за отказ от досудебного урегулирования и почтовые расходы. В иске к агрегатору такси отказать", - сказано в документе.
В материалах уточняется , что летом 2025 года мужчина заказал через приложение автомобиль класса "Бизнес", чтобы успеть на поезд до Ижевска. Заявку оформили в 16:15, однако машина приехала на 25 минут позже. Вместо 20 минут и восьми километров поездка заняла 54 минуты, а маршрут увеличился до 20 километров. На Казанский вокзал пассажир с семьей прибыл в 17:45 — через минуту после отхода поезда.
Водитель не знал городской инфраструктуры, а маршрут не соответствовал целям перевозки при отсутствии пробок и перекрытий, отмечается в материалах. Кроме того, автомобиль не имел разрешения на деятельность легкового такси, а предприниматель не проверил водителя.
Из-за срыва поездки истец сдал билеты на поезд, купленные за 20376 рублей, получив обратно лишь 12044 рубля. Невозвращенные 8331,90 рубля взысканы как убытки, уточняется в документах. Однако суд отказал в компенсации 19300 рублей за авиабилеты и 650 рублей за экспресс до аэропорта: перелет признали добровольным выбором, к тому же он обошелся дешевле железнодорожной перевозки.
 
БизнесРОССИЯИжевск
 
 
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