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По факту атаки ВСУ на логистический центр под Тамбовом возбудили дело

По факту атаки ВСУ на логистический центр под Тамбовом возбудили дело - 26.08.2026, ПРАЙМ

По факту атаки ВСУ на логистический центр под Тамбовом возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело о теракте по факту атаки ВСУ на логистический центр в Котовске Тамбовской области, сообщила РИА Новости официальный... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T12:05+0300

2026-08-26T12:05+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Следователи возбудили уголовное дело о теракте по факту атаки ВСУ на логистический центр в Котовске Тамбовской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на объекты гражданской инфраструктуры в городе Котовске Тамбовской области (статья 205 УК РФ)", - сказала она. По данным следствия, в ночь на 26 августа ВСУ с помощью БПЛА атаковали логистический центр одного из маркетплейсов в Котовске Тамбовской области. В результате атаки произошло возгорание, есть пострадавшие. Петренко добавила, что на месте происшествия организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели использованного вооружения, а также всех обстоятельств преступления.

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