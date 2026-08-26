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По факту атаки ВСУ на логистический центр под Тамбовом возбудили дело - 26.08.2026, ПРАЙМ
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По факту атаки ВСУ на логистический центр под Тамбовом возбудили дело
По факту атаки ВСУ на логистический центр под Тамбовом возбудили дело - 26.08.2026, ПРАЙМ
По факту атаки ВСУ на логистический центр под Тамбовом возбудили дело
Следователи возбудили уголовное дело о теракте по факту атаки ВСУ на логистический центр в Котовске Тамбовской области, сообщила РИА Новости официальный... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T12:05+0300
2026-08-26T12:05+0300
общество
россия
тамбовская область
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Следователи возбудили уголовное дело о теракте по факту атаки ВСУ на логистический центр в Котовске Тамбовской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на объекты гражданской инфраструктуры в городе Котовске Тамбовской области (статья 205 УК РФ)", - сказала она. По данным следствия, в ночь на 26 августа ВСУ с помощью БПЛА атаковали логистический центр одного из маркетплейсов в Котовске Тамбовской области. В результате атаки произошло возгорание, есть пострадавшие. Петренко добавила, что на месте происшествия организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели использованного вооружения, а также всех обстоятельств преступления.
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общество , россия, тамбовская область, украина, всу, ск рф
Общество , РОССИЯ, Тамбовская область, УКРАИНА, ВСУ, СК РФ
12:05 26.08.2026
 
По факту атаки ВСУ на логистический центр под Тамбовом возбудили дело

СК возбудил дело о теракте по факту атаки ВСУ на логистический центр в Тамбовской области

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Следователи возбудили уголовное дело о теракте по факту атаки ВСУ на логистический центр в Котовске Тамбовской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на объекты гражданской инфраструктуры в городе Котовске Тамбовской области (статья 205 УК РФ)", - сказала она.
По данным следствия, в ночь на 26 августа ВСУ с помощью БПЛА атаковали логистический центр одного из маркетплейсов в Котовске Тамбовской области. В результате атаки произошло возгорание, есть пострадавшие.
Петренко добавила, что на месте происшествия организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели использованного вооружения, а также всех обстоятельств преступления.
 
ОбществоРОССИЯТамбовская областьУКРАИНАВСУСК РФ
 
 
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