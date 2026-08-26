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Россия и Китай после 2027 года забудут о визах, заявил Титов
Россия и Китай после 2027 года забудут о визах, заявил Титов - 26.08.2026, ПРАЙМ
Россия и Китай после 2027 года забудут о визах, заявил Титов
Сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов считает, что Россия и Китай после 2027 года забудут, что такое визы. | 26.08.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов считает, что Россия и Китай после 2027 года забудут, что такое визы. "После 2027 года мы уже забудем о том, что такое визовый обмен и что он когда-то существовал между нашими странами", - заметил он в ходе бизнес-завтрака, посвященного VII Российско-Китайскому форуму предпринимателей, который откроется 10 сентябре в Москве. Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ о продлении права безвизового въезда граждан Китая в Россию до 31 декабря 2027 года. Китай также продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. Титов указал, что после введения безвизового режима "туристический поток растет небывалыми темпами", и это главный фактор улучшения отношений между странами.
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Россия и Китай после 2027 года забудут о визах, заявил Титов
Титов: Россия и Китай после 2027 года забудут, что такое визы
МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов считает, что Россия и Китай после 2027 года забудут, что такое визы.
"После 2027 года мы уже забудем о том, что такое визовый обмен и что он когда-то существовал между нашими странами", - заметил он в ходе бизнес-завтрака, посвященного VII Российско-Китайскому форуму предпринимателей, который откроется 10 сентябре в Москве.
Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ о продлении права безвизового въезда граждан Китая в Россию до 31 декабря 2027 года. Китай также продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года.
Титов указал, что после введения безвизового режима "туристический поток растет небывалыми темпами", и это главный фактор улучшения отношений между странами.