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Россия и Китай после 2027 года забудут о визах, заявил Титов - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Россия и Китай после 2027 года забудут о визах, заявил Титов
Россия и Китай после 2027 года забудут о визах, заявил Титов - 26.08.2026, ПРАЙМ
Россия и Китай после 2027 года забудут о визах, заявил Титов
Сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов считает, что Россия и Китай после 2027 года забудут, что такое визы. | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T17:01+0300
2026-08-26T17:04+0300
россия
мировая экономика
китай
москва
борис титов
владимир путин
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МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов считает, что Россия и Китай после 2027 года забудут, что такое визы. "После 2027 года мы уже забудем о том, что такое визовый обмен и что он когда-то существовал между нашими странами", - заметил он в ходе бизнес-завтрака, посвященного VII Российско-Китайскому форуму предпринимателей, который откроется 10 сентябре в Москве. Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ о продлении права безвизового въезда граждан Китая в Россию до 31 декабря 2027 года. Китай также продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. Титов указал, что после введения безвизового режима "туристический поток растет небывалыми темпами", и это главный фактор улучшения отношений между странами.
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россия, мировая экономика, китай, москва, борис титов, владимир путин
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, МОСКВА, Борис Титов, Владимир Путин
17:01 26.08.2026 (обновлено: 17:04 26.08.2026)
 
Россия и Китай после 2027 года забудут о визах, заявил Титов

Титов: Россия и Китай после 2027 года забудут, что такое визы

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МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов считает, что Россия и Китай после 2027 года забудут, что такое визы.
"После 2027 года мы уже забудем о том, что такое визовый обмен и что он когда-то существовал между нашими странами", - заметил он в ходе бизнес-завтрака, посвященного VII Российско-Китайскому форуму предпринимателей, который откроется 10 сентябре в Москве.
Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ о продлении права безвизового въезда граждан Китая в Россию до 31 декабря 2027 года. Китай также продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года.
Титов указал, что после введения безвизового режима "туристический поток растет небывалыми темпами", и это главный фактор улучшения отношений между странами.
 
РОССИЯМировая экономикаКИТАЙМОСКВАБорис ТитовВладимир Путин
 
 
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