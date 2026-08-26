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ЦБ Узбекистана начал изучать внедрение цифровой валюты в экономику - 26.08.2026, ПРАЙМ
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ЦБ Узбекистана начал изучать внедрение цифровой валюты в экономику
ЦБ Узбекистана начал изучать внедрение цифровой валюты в экономику - 26.08.2026, ПРАЙМ
ЦБ Узбекистана начал изучать внедрение цифровой валюты в экономику
ЦБ Узбекистана только приступил к изучению внедрения центробанковской цифровой валюты - CBDC (Сentral Вank Digital Сurrency) - в качестве платежного... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T11:29+0300
2026-08-26T11:47+0300
финансы
банки
узбекистан
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 26 авг – ПРАЙМ. ЦБ Узбекистана только приступил к изучению внедрения центробанковской цифровой валюты - CBDC (Сentral Вank Digital Сurrency) - в качестве платежного инструмента, заявил заместитель председателя правления регулятора Нодирбек Очилов. "Если говорить откровенно, мы только начали изучать и исследовать варианты CBDC. Сейчас white paper (концептуальный документ — ред.) готов к публикации. Мы все еще изучаем возможности, а также неудачи других стран и весь лучший международный опыт", - сказал Очилов, которого цитирует интернет-издание gazeta.uz. По словам зампредседателя ЦБ, на нынешнем этапе для Узбекистана наиболее приемлемым вариантом представляется оптовая цифровая валюта, которая предназначена для операций на межбанковском рынке. "Прежде всего, это более безопасные расчеты, скорость и эффективность при проведении операций с финансовыми институтами. Вы уже знаете участников, можете их регулировать и при этом быть достаточно уверенными в результате на начальном этапе", - добавил Очилов. В сентябре президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил профильным ведомствам реализовать проекты, направленные на апробирование использования стейблкоинов в качестве средства платежа для расчетов, а также токенизации ценных бумаг на рынке капитала.
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финансы, банки, узбекистан, шавкат мирзиеев
Финансы, Банки, УЗБЕКИСТАН, Шавкат Мирзиеев
11:29 26.08.2026 (обновлено: 11:47 26.08.2026)
 
ЦБ Узбекистана начал изучать внедрение цифровой валюты в экономику

Зампред ЦБ Узбекистана Очилов: регулятор изучает внедрение цифровой валюты в экономику

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ТАШКЕНТ, 26 авг – ПРАЙМ. ЦБ Узбекистана только приступил к изучению внедрения центробанковской цифровой валюты - CBDC (Сentral Вank Digital Сurrency) - в качестве платежного инструмента, заявил заместитель председателя правления регулятора Нодирбек Очилов.
"Если говорить откровенно, мы только начали изучать и исследовать варианты CBDC. Сейчас white paper (концептуальный документ — ред.) готов к публикации. Мы все еще изучаем возможности, а также неудачи других стран и весь лучший международный опыт", - сказал Очилов, которого цитирует интернет-издание gazeta.uz.
По словам зампредседателя ЦБ, на нынешнем этапе для Узбекистана наиболее приемлемым вариантом представляется оптовая цифровая валюта, которая предназначена для операций на межбанковском рынке.
"Прежде всего, это более безопасные расчеты, скорость и эффективность при проведении операций с финансовыми институтами. Вы уже знаете участников, можете их регулировать и при этом быть достаточно уверенными в результате на начальном этапе", - добавил Очилов.
В сентябре президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил профильным ведомствам реализовать проекты, направленные на апробирование использования стейблкоинов в качестве средства платежа для расчетов, а также токенизации ценных бумаг на рынке капитала.
 
ФинансыБанкиУЗБЕКИСТАНШавкат Мирзиеев
 
 
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