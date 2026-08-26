https://1prime.ru/20260826/tsb-872688121.html

ЦБ Узбекистана начал изучать внедрение цифровой валюты в экономику

ЦБ Узбекистана начал изучать внедрение цифровой валюты в экономику - 26.08.2026, ПРАЙМ

ЦБ Узбекистана начал изучать внедрение цифровой валюты в экономику

ЦБ Узбекистана только приступил к изучению внедрения центробанковской цифровой валюты - CBDC (Сentral Вank Digital Сurrency) - в качестве платежного... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T11:29+0300

2026-08-26T11:29+0300

2026-08-26T11:47+0300

финансы

банки

узбекистан

шавкат мирзиеев

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872688121.jpg?1787734040

ТАШКЕНТ, 26 авг – ПРАЙМ. ЦБ Узбекистана только приступил к изучению внедрения центробанковской цифровой валюты - CBDC (Сentral Вank Digital Сurrency) - в качестве платежного инструмента, заявил заместитель председателя правления регулятора Нодирбек Очилов. "Если говорить откровенно, мы только начали изучать и исследовать варианты CBDC. Сейчас white paper (концептуальный документ — ред.) готов к публикации. Мы все еще изучаем возможности, а также неудачи других стран и весь лучший международный опыт", - сказал Очилов, которого цитирует интернет-издание gazeta.uz. По словам зампредседателя ЦБ, на нынешнем этапе для Узбекистана наиболее приемлемым вариантом представляется оптовая цифровая валюта, которая предназначена для операций на межбанковском рынке. "Прежде всего, это более безопасные расчеты, скорость и эффективность при проведении операций с финансовыми институтами. Вы уже знаете участников, можете их регулировать и при этом быть достаточно уверенными в результате на начальном этапе", - добавил Очилов. В сентябре президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил профильным ведомствам реализовать проекты, направленные на апробирование использования стейблкоинов в качестве средства платежа для расчетов, а также токенизации ценных бумаг на рынке капитала.

узбекистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, узбекистан, шавкат мирзиеев