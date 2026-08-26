https://1prime.ru/20260826/tsb-872696862.html
ЦБ предложил усилить требования к представителям владельцев облигаций
ЦБ предложил усилить требования к представителям владельцев облигаций - 26.08.2026, ПРАЙМ
ЦБ предложил усилить требования к представителям владельцев облигаций
Банк России предлагает усилить требования к представителям владельцев облигаций, чтобы повысить качество работы этого института, говорится в сообщении... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T14:47+0300
2026-08-26T14:47+0300
2026-08-26T14:47+0300
финансы
россия
банк россии
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Банк России предлагает усилить требования к представителям владельцев облигаций, чтобы повысить качество работы этого института, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России предлагает усилить требования к представителям владельцев облигаций (ПВО), а также создать более гибкий механизм проведения общих собраний владельцев облигаций (ОСВО), чтобы максимально защитить права инвесторов – особенно в периоды, когда у эмитентов возникают финансовые сложности", - говорится в сообщении.
ЦБ РФ отразил свои предложения в докладе для общественных консультаций, который размещен на сайте регулятора.
"Действующая модель ПВО, которая создавалась более 10 лет назад, перестала отвечать современным потребностям долгового рынка и специфике выпусков облигаций. Сложившиеся практики коллективной защиты не всегда обеспечивают правовые гарантии инвесторов, а отдельные игроки подходят к своей работе формально", - отмечают в ЦБ.
Одна из проблем – низкий порог входа: ПВО может выступать любая компания, которая присутствует на рынке три года. Теперь ЦБ намерен установить дополнительные требования к размеру уставного капитала ПВО, деловой репутации его работников и руководителей.
"Это должно повысить качество работы института. Организации, которые фактически не осуществляют деятельность в течение двух лет, планируется исключать из списка Банка России. Также не могут быть ПВО аффилированные с эмитентами лица, что позволит избежать конфликта интересов", - говорится в сообщении.
Кроме того, предлагается расширить перечень случаев, когда для размещения ценных бумаг эмитент обязан назначить ПВО.
Изменения затронут и порядок проведения общих собраний владельцев облигаций. Сейчас для принятия важных решений (например, о проведении реструктуризации задолженности) необходимо собрать две трети голосов всех держателей облигаций. В условиях, когда выпуски имеют сотни и даже тысячи владельцев, сделать это крайне затруднительно. Чтобы стимулировать инвесторов к более активному участию, предполагается ввести кворум и предусмотреть механизм его снижения, если при проведении первого ОСВО не удалось собрать необходимое число голосов.
ЦБ РФ будет до 15 сентября включительно принимать ответы на вопросы, представленные в докладе, а также предложения и замечания к нему.
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финансы, россия, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банк России
ЦБ предложил усилить требования к представителям владельцев облигаций
ЦБ предложил усилить требования к представителям владельцев облигаций
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Банк России предлагает усилить требования к представителям владельцев облигаций, чтобы повысить качество работы этого института, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России предлагает усилить требования к представителям владельцев облигаций (ПВО), а также создать более гибкий механизм проведения общих собраний владельцев облигаций (ОСВО), чтобы максимально защитить права инвесторов – особенно в периоды, когда у эмитентов возникают финансовые сложности", - говорится в сообщении.
ЦБ РФ отразил свои предложения в докладе для общественных консультаций, который размещен на сайте регулятора.
"Действующая модель ПВО, которая создавалась более 10 лет назад, перестала отвечать современным потребностям долгового рынка и специфике выпусков облигаций. Сложившиеся практики коллективной защиты не всегда обеспечивают правовые гарантии инвесторов, а отдельные игроки подходят к своей работе формально", - отмечают в ЦБ.
Одна из проблем – низкий порог входа: ПВО может выступать любая компания, которая присутствует на рынке три года. Теперь ЦБ намерен установить дополнительные требования к размеру уставного капитала ПВО, деловой репутации его работников и руководителей.
"Это должно повысить качество работы института. Организации, которые фактически не осуществляют деятельность в течение двух лет, планируется исключать из списка Банка России. Также не могут быть ПВО аффилированные с эмитентами лица, что позволит избежать конфликта интересов", - говорится в сообщении.
Кроме того, предлагается расширить перечень случаев, когда для размещения ценных бумаг эмитент обязан назначить ПВО.
Изменения затронут и порядок проведения общих собраний владельцев облигаций. Сейчас для принятия важных решений (например, о проведении реструктуризации задолженности) необходимо собрать две трети голосов всех держателей облигаций. В условиях, когда выпуски имеют сотни и даже тысячи владельцев, сделать это крайне затруднительно. Чтобы стимулировать инвесторов к более активному участию, предполагается ввести кворум и предусмотреть механизм его снижения, если при проведении первого ОСВО не удалось собрать необходимое число голосов.
ЦБ РФ будет до 15 сентября включительно принимать ответы на вопросы, представленные в докладе, а также предложения и замечания к нему.