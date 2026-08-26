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Крупнейшие российские брокеры-депозитарии готовы к быстрым переводам - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Крупнейшие российские брокеры-депозитарии готовы к быстрым переводам
Крупнейшие российские брокеры-депозитарии готовы к быстрым переводам - 26.08.2026, ПРАЙМ
Крупнейшие российские брокеры-депозитарии готовы к быстрым переводам
Крупнейшие российские брокеры-депозитарии, в которых обслуживается подавляющее большинство розничных инвесторов, готовы с 1 сентября оказывать своим клиентам... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T16:06+0300
2026-08-26T16:17+0300
финансы
банки
банк россии
депозитарии
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Крупнейшие российские брокеры-депозитарии, в которых обслуживается подавляющее большинство розничных инвесторов, готовы с 1 сентября оказывать своим клиентам услугу быстрых переводов ценных бумаг, рассказали РИА Новости в Банке России.Как напомнил регулятор, согласно законодательству, с 1 сентября 2026 года депозитарии должны предоставлять своим клиентам сервис по быстрым переводам ценных бумаг."Банк России уделяет особое внимание тому, как участники рынка готовятся к старту сервиса быстрых переводов ценных бумаг. В настоящее время все крупнейшие брокеры-депозитарии, в которых обслуживается подавляющее большинство розничных инвесторов, уже завершили необходимые процессы и готовы с 1 сентября оказывать своим клиентам новую услугу", - сообщили в ЦБ.Новый порядок значительно упростит клиентский путь инвесторов и позволит им оперативно перемещать активы между своими торговыми счетами депо, открытыми в разных депозитариях. Теперь будет достаточно подать только одно поручение – на списание ценных бумаг. Сейчас инвестор должен заполнить два встречных документа в разных депозитариях.Правила строго регламентируют время проведения операции на всех этапах. В первый год депозитарий должен тратить на каждое свое действие не более пяти минут, а с 1 сентября 2027 года ему нужно будет уложиться в две минуты. Если сейчас на перевод бумаг уходит несколько дней, то в новых условиях при минимальной цепочке учета на это потребуется примерно 25 минут.Воспользоваться такой услугой можно будет в любом учетном институте, который открывает физическим лицам торговые счета депо."Депозитарии свободны в выборе технологии взаимодействия между собой для обеспечения работы системы быстрых переводов ценных бумаг. Появление на рынке сервисов, обеспечивающих ее работу, напрямую связано с наличием запроса на них у участников рынка", - отметили в ЦБ.Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу Московской биржи, разработал для депозитариев сервис "Мост", который обеспечивает соответствие регуляторным требованиям по проведению быстрых переводов ценных бумаг без необходимости подачи поручения на зачисление физическим лицам.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
финансы, банки, банк россии, депозитарии
Финансы, Банки, Банк России, депозитарии
16:06 26.08.2026 (обновлено: 16:17 26.08.2026)
 
Крупнейшие российские брокеры-депозитарии готовы к быстрым переводам

ЦБ: крупнейшие российские депозитарии готовы оказывать клиентам услугу быстрых переводов

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Крупнейшие российские брокеры-депозитарии, в которых обслуживается подавляющее большинство розничных инвесторов, готовы с 1 сентября оказывать своим клиентам услугу быстрых переводов ценных бумаг, рассказали РИА Новости в Банке России.
Как напомнил регулятор, согласно законодательству, с 1 сентября 2026 года депозитарии должны предоставлять своим клиентам сервис по быстрым переводам ценных бумаг.
"Банк России уделяет особое внимание тому, как участники рынка готовятся к старту сервиса быстрых переводов ценных бумаг. В настоящее время все крупнейшие брокеры-депозитарии, в которых обслуживается подавляющее большинство розничных инвесторов, уже завершили необходимые процессы и готовы с 1 сентября оказывать своим клиентам новую услугу", - сообщили в ЦБ.
Новый порядок значительно упростит клиентский путь инвесторов и позволит им оперативно перемещать активы между своими торговыми счетами депо, открытыми в разных депозитариях. Теперь будет достаточно подать только одно поручение – на списание ценных бумаг. Сейчас инвестор должен заполнить два встречных документа в разных депозитариях.
Правила строго регламентируют время проведения операции на всех этапах. В первый год депозитарий должен тратить на каждое свое действие не более пяти минут, а с 1 сентября 2027 года ему нужно будет уложиться в две минуты. Если сейчас на перевод бумаг уходит несколько дней, то в новых условиях при минимальной цепочке учета на это потребуется примерно 25 минут.
Воспользоваться такой услугой можно будет в любом учетном институте, который открывает физическим лицам торговые счета депо.
"Депозитарии свободны в выборе технологии взаимодействия между собой для обеспечения работы системы быстрых переводов ценных бумаг. Появление на рынке сервисов, обеспечивающих ее работу, напрямую связано с наличием запроса на них у участников рынка", - отметили в ЦБ.
Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу Московской биржи, разработал для депозитариев сервис "Мост", который обеспечивает соответствие регуляторным требованиям по проведению быстрых переводов ценных бумаг без необходимости подачи поручения на зачисление физическим лицам.
 
ФинансыБанкиБанк Россиидепозитарии
 
 
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