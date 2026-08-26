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Цена цинка обновила максимум с конца мая 2022 года

Цена цинка обновила максимум с конца мая 2022 года - 26.08.2026, ПРАЙМ

Цена цинка обновила максимум с конца мая 2022 года

Биржевая стоимость цинка в среду обновила максимум с конца мая 2022 года, следует из данных торгов. | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T11:38+0300

2026-08-26T11:38+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Биржевая стоимость цинка в среду обновила максимум с конца мая 2022 года, следует из данных торгов. По состоянию на 11.19 мск стоимость цинка растет на символические 0,09% относительно предыдущего закрытия - до 3 890,8 доллара за тонну, но максимально в ходе торгов цена составила 3 898,45 доллара, что стало самым высоким значением с 31 мая 2022 года. Стоимость цинка растет шестую торговую сессию подряд, а с начала месяца она поднялась почти на 7%.

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торги, рынок