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Цена цинка обновила максимум с конца мая 2022 года
Цена цинка обновила максимум с конца мая 2022 года - 26.08.2026, ПРАЙМ
Цена цинка обновила максимум с конца мая 2022 года
Биржевая стоимость цинка в среду обновила максимум с конца мая 2022 года, следует из данных торгов. | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T11:38+0300
2026-08-26T11:38+0300
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Биржевая стоимость цинка в среду обновила максимум с конца мая 2022 года, следует из данных торгов.
По состоянию на 11.19 мск стоимость цинка растет на символические 0,09% относительно предыдущего закрытия - до 3 890,8 доллара за тонну, но максимально в ходе торгов цена составила 3 898,45 доллара, что стало самым высоким значением с 31 мая 2022 года.
Стоимость цинка растет шестую торговую сессию подряд, а с начала месяца она поднялась почти на 7%.
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торги, рынок
Цена цинка обновила максимум с конца мая 2022 года
Биржевая стоимость цинка обновила максимум с конца мая 2022 года
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Биржевая стоимость цинка в среду обновила максимум с конца мая 2022 года, следует из данных торгов.
По состоянию на 11.19 мск стоимость цинка растет на символические 0,09% относительно предыдущего закрытия - до 3 890,8 доллара за тонну, но максимально в ходе торгов цена составила 3 898,45 доллара, что стало самым высоким значением с 31 мая 2022 года.
Стоимость цинка растет шестую торговую сессию подряд, а с начала месяца она поднялась почти на 7%.