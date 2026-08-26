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Цена на пшеницу в Чикаго достигла нового максимума с мая 2024 года
Цена на пшеницу в Чикаго достигла нового максимума с мая 2024 года - 26.08.2026, ПРАЙМ
Цена на пшеницу в Чикаго достигла нового максимума с мая 2024 года
Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго в среду растет на 1,4%, достигая нового максимума с мая позапрошлого года, свидетельствуют данные торгов. | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T11:47+0300
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго в среду растет на 1,4%, достигая нового максимума с мая позапрошлого года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.27 мск декабрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дорожает на 1,36% относительно предыдущего закрытия, до 7,136 доллара за бушель.
Максимально в среду цена поднималась до 7,154 доллара - это самый высокий уровень с 28 мая 2024 года. До рекорда с этой даты цена поднималась и в понедельник, тогда максимум составлял 7,15 доллара.
С начала месяца пшеница подорожала более чем на 11%.
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рынок, торги
Цена на пшеницу в Чикаго достигла нового максимума с мая 2024 года
Цена пшеницы на бирже в Чикаго достигла нового максимума с мая 2024 года
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго в среду растет на 1,4%, достигая нового максимума с мая позапрошлого года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.27 мск декабрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дорожает на 1,36% относительно предыдущего закрытия, до 7,136 доллара за бушель.
Максимально в среду цена поднималась до 7,154 доллара - это самый высокий уровень с 28 мая 2024 года. До рекорда с этой даты цена поднималась и в понедельник, тогда максимум составлял 7,15 доллара.
С начала месяца пшеница подорожала более чем на 11%.