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Цена цинка поднялась выше 3 950 долларов за тонну
Цена цинка поднялась выше 3 950 долларов за тонну - 26.08.2026, ПРАЙМ
Цена цинка поднялась выше 3 950 долларов за тонну
Биржевая стоимость цинка в среду растет почти на 1%, поднявшись выше 3 950 долларов за тонну впервые с начала мая 2022 года, следует из данных торгов. | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T16:09+0300
2026-08-26T16:09+0300
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рынок
торги
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Биржевая стоимость цинка в среду растет почти на 1%, поднявшись выше 3 950 долларов за тонну впервые с начала мая 2022 года, следует из данных торгов.
По состоянию на 15.49 мск стоимость цинка увеличивается на 0,92% относительно предыдущего закрытия - до 3923,35 доллара за тонну.
Максимально в ходе торгов стоимость составила 3950,55 доллара - впервые с 5 мая 2022 года.
Цена цинка растет шестую торговую сессию подряд, с начала месяца она поднялась более чем на 7,5%.
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рынок, торги
Цена цинка поднялась выше 3 950 долларов за тонну
Биржевая цена цинка поднялась выше 3 950 долларов за тонну впервые с мая 2022 года
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Биржевая стоимость цинка в среду растет почти на 1%, поднявшись выше 3 950 долларов за тонну впервые с начала мая 2022 года, следует из данных торгов.
По состоянию на 15.49 мск стоимость цинка увеличивается на 0,92% относительно предыдущего закрытия - до 3923,35 доллара за тонну.
Максимально в ходе торгов стоимость составила 3950,55 доллара - впервые с 5 мая 2022 года.
Цена цинка растет шестую торговую сессию подряд, с начала месяца она поднялась более чем на 7,5%.