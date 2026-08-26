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Цена цинка поднялась выше 3 950 долларов за тонну

Цена цинка поднялась выше 3 950 долларов за тонну - 26.08.2026, ПРАЙМ

Цена цинка поднялась выше 3 950 долларов за тонну

Биржевая стоимость цинка в среду растет почти на 1%, поднявшись выше 3 950 долларов за тонну впервые с начала мая 2022 года, следует из данных торгов. | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T16:09+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Биржевая стоимость цинка в среду растет почти на 1%, поднявшись выше 3 950 долларов за тонну впервые с начала мая 2022 года, следует из данных торгов. По состоянию на 15.49 мск стоимость цинка увеличивается на 0,92% относительно предыдущего закрытия - до 3923,35 доллара за тонну. Максимально в ходе торгов стоимость составила 3950,55 доллара - впервые с 5 мая 2022 года. Цена цинка растет шестую торговую сессию подряд, с начала месяца она поднялась более чем на 7,5%.

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