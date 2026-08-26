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Цена пшеницы на Чикагской бирже обновила рекорд с июля 2023 года

Цена пшеницы на Чикагской бирже обновила рекорд с июля 2023 года - 26.08.2026, ПРАЙМ

Цена пшеницы на Чикагской бирже обновила рекорд с июля 2023 года

Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго в среду растет почти на 2,5%, до максимума с июля 2023 года, свидетельствуют данные торгов. | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T17:22+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго в среду растет почти на 2,5%, до максимума с июля 2023 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.03 мск декабрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дорожал на 2,46% относительно предыдущего закрытия - до 7,213 доллара за бушель. Максимально в среду цена поднималась до 7,214 доллара - это самый высокий уровень с 27 июля 2023 года. С начала месяца пшеница подорожала более чем на 12%.

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