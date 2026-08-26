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Биржевая цена кукурузы поднялась выше 5,3 доллара за бушель

Биржевая цена кукурузы поднялась выше 5,3 доллара за бушель - 26.08.2026, ПРАЙМ

Биржевая цена кукурузы поднялась выше 5,3 доллара за бушель

Биржевая цена кукурузы в среду вечером растет более чем на 2%, показатель впервые с конца июля 2023 года поднялся выше 5,3 доллара за бушель, следует из данных... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T19:44+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Биржевая цена кукурузы в среду вечером растет более чем на 2%, показатель впервые с конца июля 2023 года поднялся выше 5,3 доллара за бушель, следует из данных торгов. По состоянию на 19.22 мск цена декабрьских фьючерсов на кукурузу поднималась на 2,41% - до 5,351 доллара за бушель. Выше 5,3 доллара показатель находится впервые с 28 июля 2023 года. Стоимость кукурузы растет шестую торговую сессию подряд. С начала августа она подорожала более чем на 15%.

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