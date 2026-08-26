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Биржевая цена кукурузы поднялась выше 5,3 доллара за бушель - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Биржевая цена кукурузы поднялась выше 5,3 доллара за бушель
Биржевая цена кукурузы поднялась выше 5,3 доллара за бушель - 26.08.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена кукурузы поднялась выше 5,3 доллара за бушель
Биржевая цена кукурузы в среду вечером растет более чем на 2%, показатель впервые с конца июля 2023 года поднялся выше 5,3 доллара за бушель, следует из данных... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T19:44+0300
2026-08-26T19:47+0300
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Биржевая цена кукурузы в среду вечером растет более чем на 2%, показатель впервые с конца июля 2023 года поднялся выше 5,3 доллара за бушель, следует из данных торгов. По состоянию на 19.22 мск цена декабрьских фьючерсов на кукурузу поднималась на 2,41% - до 5,351 доллара за бушель. Выше 5,3 доллара показатель находится впервые с 28 июля 2023 года. Стоимость кукурузы растет шестую торговую сессию подряд. С начала августа она подорожала более чем на 15%.
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рынок, торги
Рынок, Торги
19:44 26.08.2026 (обновлено: 19:47 26.08.2026)
 
Биржевая цена кукурузы поднялась выше 5,3 доллара за бушель

Биржевая цена на кукурузу впервые с июля 2023 года превысила 5,3 доллара за бушель

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Биржевая цена кукурузы в среду вечером растет более чем на 2%, показатель впервые с конца июля 2023 года поднялся выше 5,3 доллара за бушель, следует из данных торгов.
По состоянию на 19.22 мск цена декабрьских фьючерсов на кукурузу поднималась на 2,41% - до 5,351 доллара за бушель. Выше 5,3 доллара показатель находится впервые с 28 июля 2023 года.
Стоимость кукурузы растет шестую торговую сессию подряд. С начала августа она подорожала более чем на 15%.
 
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