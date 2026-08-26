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Цукерберг отказался от плана по замене сотрудников Meta* на ИИ, пишут СМИ

Цукерберг отказался от плана по замене сотрудников Meta* на ИИ, пишут СМИ - 26.08.2026, ПРАЙМ

Цукерберг отказался от плана по замене сотрудников Meta* на ИИ, пишут СМИ

Генеральный директор Meta* Марк Цукерберг разработал план по сокращению и замене сотрудников компании на систему искусственного интеллекта (ИИ), но отказался от | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T17:31+0300

2026-08-26T17:31+0300

2026-08-26T17:33+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Генеральный директор Meta* Марк Цукерберг разработал план по сокращению и замене сотрудников компании на систему искусственного интеллекта (ИИ), но отказался от проекта из-за протеста персонала, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники и корпоративные документы по планированию. "Как показывают внутренние документы, чтобы сделать свой персонал "ориентированным на ИИ", Meta* рассматривала возможность сокращения численности многих отделов по всей компании на целых 60% в два этапа. Сотрудники взбунтовались, и за несколько часов до крупного сокращения в мае генеральный директор отменил планы по дальнейшим сокращениям", - пишет Рейтер. Отмечается, что реструктуризация и сокращения должны были произойти в два этапа - в мае и ноябре текущего года. По данным агентства, наряду с увольнениями предусматривался перевод многих сотрудников на другие должности. Рейтер указывает, что 19 мая, всего за несколько часов до начала первой волны сокращений, Цукерберг передумал, а уже 20 мая руководство Meta* объявило о сокращении только 10% сотрудников. Основатель Meta*, по данным агентства, объяснил сокращения значительными капитальными затратами компании. Агентство подчеркивает, что Цукерберг изменил решение прежде всего из-за того, что ИИ-системы не решали рабочие задачи компании столь быстро и эффективно, как ожидало руководство Meta*. Глава компании также принял во внимание растущее недовольство сотрудников, которые узнали о предстоящих сокращениях и реструктуризации из новостей. Компания Facebook в 2021 году объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявлял, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, марк цукерберг, meta, facebook