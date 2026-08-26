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Назван самый дорогой тур из России с начала года - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Назван самый дорогой тур из России с начала года
Назван самый дорогой тур из России с начала года - 26.08.2026, ПРАЙМ
Назван самый дорогой тур из России с начала года
Стоимость самого дорогого тура из России с начала года составила 23 миллиона рублей - семейная пара отправилась на 2,5 недели в Пекин, рассказали РИА Новости в... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T10:52+0300
2026-08-26T10:52+0300
бизнес
туризм
россия
пекин
дубай
сша
российский союз туриндустрии
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Стоимость самого дорогого тура из России с начала года составила 23 миллиона рублей - семейная пара отправилась на 2,5 недели в Пекин, рассказали РИА Новости в туроператоре Space Travel (входит в Российский союз туриндустрии). "Самым дорогим туром с начала года стала поездка семейной пары в Пекин. За две с половиной недели они остановились в двух премиальных отелях китайской столицы, а также провели несколько дней на вилле на берегу живописного озера Яньци. Поездка вместе с перелетом обошлась им без малого в 23 миллиона рублей", - сообщили в туроператоре. Вторым по дороговизне стало четырехнедельное путешествие двух семей на Мальдивы. Компания арендовала резиденцию с шестью спальнями с полным пансионом и напитками, частный гидросамолет для трансфера из аэропорта Мале и оплатила CIP-сервис (премиальная услуга в аэропортах, которая обеспечивает пассажирам приоритетное индивидуальное обслуживание - ред.) на прилете и вылете. Вся наземная часть тура обошлась им в 17 миллионов рублей. "Третье место - также выезд двух семей, но уже в Дубай. За двухнедельный отдых в одном из премиальных отелей на Пальме Джумейра вместе с трансферами и перелетом частным бортом туристы заплатили 13 миллиона рублей", - рассказали в компании. Далее следует поездка в США, в рамках которой пара туристов побывала в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке с размещением в премиальных отелях, а также насладилась финалом чемпионата мира по футболу Испания-Аргентина. "Кроме того, были приятные мелочи в виде VIP-трансферов и лаунджей в аэропорту. Вместе с билетами поездка вышла чуть меньше 13 миллионов рублей", - сообщили в туроператоре. Замыкает пятерку самых дорогих поездок с начала года путешествие большой семьи на Сейшелы, где они отметили день рождения. Так, 11 дней отдыха в одном из лучших отелей архипелага обошлись им в 12,5 миллионов рублей.
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192
40
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40
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бизнес, туризм, россия, пекин, дубай, сша, российский союз туриндустрии
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Пекин, Дубай, США, Российский союз туриндустрии
10:52 26.08.2026
 
Назван самый дорогой тур из России с начала года

Space Travel назвал самый дорогой с начала года тур из России в Пекин

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Стоимость самого дорогого тура из России с начала года составила 23 миллиона рублей - семейная пара отправилась на 2,5 недели в Пекин, рассказали РИА Новости в туроператоре Space Travel (входит в Российский союз туриндустрии).
"Самым дорогим туром с начала года стала поездка семейной пары в Пекин. За две с половиной недели они остановились в двух премиальных отелях китайской столицы, а также провели несколько дней на вилле на берегу живописного озера Яньци. Поездка вместе с перелетом обошлась им без малого в 23 миллиона рублей", - сообщили в туроператоре.
Вторым по дороговизне стало четырехнедельное путешествие двух семей на Мальдивы. Компания арендовала резиденцию с шестью спальнями с полным пансионом и напитками, частный гидросамолет для трансфера из аэропорта Мале и оплатила CIP-сервис (премиальная услуга в аэропортах, которая обеспечивает пассажирам приоритетное индивидуальное обслуживание - ред.) на прилете и вылете. Вся наземная часть тура обошлась им в 17 миллионов рублей.
"Третье место - также выезд двух семей, но уже в Дубай. За двухнедельный отдых в одном из премиальных отелей на Пальме Джумейра вместе с трансферами и перелетом частным бортом туристы заплатили 13 миллиона рублей", - рассказали в компании.
Далее следует поездка в США, в рамках которой пара туристов побывала в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке с размещением в премиальных отелях, а также насладилась финалом чемпионата мира по футболу Испания-Аргентина. "Кроме того, были приятные мелочи в виде VIP-трансферов и лаунджей в аэропорту. Вместе с билетами поездка вышла чуть меньше 13 миллионов рублей", - сообщили в туроператоре.
Замыкает пятерку самых дорогих поездок с начала года путешествие большой семьи на Сейшелы, где они отметили день рождения. Так, 11 дней отдыха в одном из лучших отелей архипелага обошлись им в 12,5 миллионов рублей.
 
БизнесТуризмРОССИЯПекинДубайСШАРоссийский союз туриндустрии
 
 
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