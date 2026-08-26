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Туроператоры не получали обращений от туристов о проблемах в Непале

Туроператоры не получали обращений от туристов о проблемах в Непале - 26.08.2026, ПРАЙМ

Туроператоры не получали обращений от туристов о проблемах в Непале

Добавлены комментарии после третьего абзаца | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T14:47+0300

2026-08-26T14:47+0300

2026-08-26T14:47+0300

туризм

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российский союз туриндустрии

рст

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Добавлены комментарии после третьего абзаца МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Российские туроператоры не получали обращений от туристов о проблемах из-за наводнения в Непале, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Мощный поток воды в горном Непале хлынул в реку Бхоте-Коши в среду, власти объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению. Причиной крупного паводка стали землетрясение и последовавший за ним оползень. В этот же день управление Непала по туризму сообщило, что более 380 туристов, в том числе 291 иностранец, пропали без вести после наводнения. "РСТ продолжает мониторить ситуацию и находится на связи с участниками туристического рынка. Обращений о проблемах российских организованных туристов в Непале не поступало", - говорится в сообщении. По их словам, в Непале в настоящее время низкий сезон для массового российского туризма, и организованных групп здесь практически нет. "Основной период повышенного спроса начинается с конца сентября и приходится на октябрь-ноябрь, когда после муссона устанавливается более стабильная погода", - пояснили в союзе. Там отметили, что в прошлом году Непал посетили более 15 тысяч российских туристов, что примерно на 10% больше, чем в 2024 году. При этом турпоток в основном формируется за счет самостоятельных путешественников, а организованный туризм занимает небольшую долю, и сейчас таких туристов особенно мало. В РСТ выделяют три основные категории российских путешественников в Непале: альпинисты, отправляющиеся на восхождения, в том числе на Эверест, трекинговые туристы, выбирающие маршруты вокруг Манаслу и Аннапурны, а также к базовому лагерю Эвереста, и экскурсионные и природные путешественники, посещающие Катманду, культурные и исторические объекты, национальные парки. "Прямого авиасообщения между Москвой и Катманду сейчас нет. Перелеты выполняются с пересадками, в том числе через страны Ближнего Востока и другие международные авиационные хабы", - подчеркнули там. В свою очередь исполнительный директор РСТ Дмитрий Манин сообщил, что на данный момент оснований говорить о каких-либо проблемах для туристов в Катманду нет.

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туризм, бизнес, непал, москва, ближний восток, российский союз туриндустрии, рст