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В Турции ожидают ускорения месячной инфляции в августе - 26.08.2026, ПРАЙМ
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В Турции ожидают ускорения месячной инфляции в августе
В Турции ожидают ускорения месячной инфляции в августе - 26.08.2026, ПРАЙМ
В Турции ожидают ускорения месячной инфляции в августе
Турецкие банки и брокерские компании ожидают ускорения месячной инфляции в августе при сохранении годового показателя выше 31%, сообщила газета Ekonomim со... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T14:53+0300
2026-08-26T14:53+0300
финансы
банки
турция
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АНКАРА, 26 авг - ПРАЙМ. Турецкие банки и брокерские компании ожидают ускорения месячной инфляции в августе при сохранении годового показателя выше 31%, сообщила газета Ekonomim со ссылкой на опрос Matriks Haber среди 32 банков и инвестиционных компаний. По последним данным, в июле индекс потребительских цены в Турции вырос на 1,78%, а годовая инфляция составила 31,75%. "Медианный прогноз месячной инфляции экономистов в августе составил 1,95%, а годовой — 31,63%. Средние оценки оказались немного ниже — 1,91% и 31,61% соответственно", - пишет издание. При этом оценки 22 банков и брокерских компаний варьируются от 1,25 до 2,15% за август, а за год — от 31,13 до 31,9%. "Ожидания участников рынка показывают, что инфляция в августе, вероятно, останется под влиянием цен на энергоносители, продукты питания и отдельные услуги, однако выраженного ухудшения процесса дезинфляции экономисты не прогнозируют", — говорится в публикации. Экономисты также ожидают, что к концу года инфляция в среднем замедлится до 29,5%. Прогноз 30 участников опроса находится в диапазоне от 28 до 33%. Прогноз инфляции на 2027 год был повышен с 22,75 до 22,9%. Ожидания на следующие 12 месяцев составляют 24%. Ожидается, что данные об инфляции за август Турецкий институт статистики (TÜİK) опубликует 3 сентября в 10.00 мск.
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финансы, банки, турция
Финансы, Банки, ТУРЦИЯ
14:53 26.08.2026
 
В Турции ожидают ускорения месячной инфляции в августе

Ekonomim: турецкие банки и брокеры ожидают ускорения инфляции в августе

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АНКАРА, 26 авг - ПРАЙМ. Турецкие банки и брокерские компании ожидают ускорения месячной инфляции в августе при сохранении годового показателя выше 31%, сообщила газета Ekonomim со ссылкой на опрос Matriks Haber среди 32 банков и инвестиционных компаний.
По последним данным, в июле индекс потребительских цены в Турции вырос на 1,78%, а годовая инфляция составила 31,75%.
"Медианный прогноз месячной инфляции экономистов в августе составил 1,95%, а годовой — 31,63%. Средние оценки оказались немного ниже — 1,91% и 31,61% соответственно", - пишет издание.
При этом оценки 22 банков и брокерских компаний варьируются от 1,25 до 2,15% за август, а за год — от 31,13 до 31,9%.
"Ожидания участников рынка показывают, что инфляция в августе, вероятно, останется под влиянием цен на энергоносители, продукты питания и отдельные услуги, однако выраженного ухудшения процесса дезинфляции экономисты не прогнозируют", — говорится в публикации.
Экономисты также ожидают, что к концу года инфляция в среднем замедлится до 29,5%. Прогноз 30 участников опроса находится в диапазоне от 28 до 33%.
Прогноз инфляции на 2027 год был повышен с 22,75 до 22,9%. Ожидания на следующие 12 месяцев составляют 24%.
Ожидается, что данные об инфляции за август Турецкий институт статистики (TÜİK) опубликует 3 сентября в 10.00 мск.
 
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