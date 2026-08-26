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В Турции оценили вклад России в мировую экономику

В Турции оценили вклад России в мировую экономику - 26.08.2026, ПРАЙМ

В Турции оценили вклад России в мировую экономику

Обладание колоссальными ресурсами, умелое управление экономикой, несмотря на санкции, и наращивание связей с азиатскими странами позволило России занять... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T15:33+0300

2026-08-26T15:33+0300

2026-08-26T15:33+0300

мировая экономика

китай

иран

сша

мвф

нато

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АНТАКЬЯ (Турция), 26 авг – ПРАЙМ. Обладание колоссальными ресурсами, умелое управление экономикой, несмотря на санкции, и наращивание связей с азиатскими странами позволило России занять четвертое место среди экономик мира, такое мнение высказали РИА Новости турецкие экономисты. Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности (ППС), следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю входят Китай, США и Индия. Согласно прогнозу МВФ, в 2026 году ВВП России по ППС составит около 7,34 триллиона долларов. Таким образом, Россия сохранит четвертое место в мире и первое в Европе, опережая Японию и Германию. "У России колоссальные запасы природных ресурсов, благодаря которым она занимает важное место в мировой экономике. Членство страны в БРИКС также внесло существенный вклад в укрепление экономики", - заявил РИА Новости экс-депутат, профессор экономики Огуз Оян. Он также указал на положительный эффект от укрепления связей с Китаем и Ираном. Заведующий кафедрой экономики и финансов университета Piri Reis Кая Ардыч отметил, что главную роль в достижении этой вершины сыграло эффективное управление экономикой. "Сотрудничество с КНР и Ираном также сыграло роль в становлении РФ в качестве мощной экономической державы с взаимодополняющей, приносящей плоды экономикой", - сказал Ардыч. "Россия продолжает одерживать победы в течение четырех лет в СВО, в то же время став четвертой экономикой мира – все это является большим предупреждением для западных стран. В исследовании МВФ содержится сигнал странам НАТО о том, что Россию невозможно победить или подчинить ее чужой воле", - заявил в свою очередь заместитель председателя турецкой партии Vatan Хакан Топкурулу.

китай

иран

сша

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мировая экономика, китай, иран, сша, мвф, нато