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Около 420 тысяч россиян нашли работу через кадровые центры - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Около 420 тысяч россиян нашли работу через кадровые центры
Около 420 тысяч россиян нашли работу через кадровые центры - 26.08.2026, ПРАЙМ
Около 420 тысяч россиян нашли работу через кадровые центры
Около 420 тысяч россиян нашли работу с начала 2026 года через кадровые центры России, что на 42 тысячи больше, чем за такой же период 2025 года, сообщил министр | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T11:26+0300
2026-08-26T11:26+0300
россия
общество
антон котяков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872687966.jpg?1787732785
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Около 420 тысяч россиян нашли работу с начала 2026 года через кадровые центры России, что на 42 тысячи больше, чем за такой же период 2025 года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. По словам главы ведомства, специалисты центров помогают найти работу или переобучиться, подобрать сотрудников, а также оформить субсидии. "В результате такого комплексного подхода с начала года порядка 420 тысяч человек нашли работу через кадровые центры - на 42 тысячи больше, чем за такой же период прошлого года", - сказал Котяков, слова которого приводит пресс-служба ведомства. Кадровые центры "Работа России" предлагают ряд услуг и для соискателей, и для работодателей. Гражданам доступны 33 сервиса "под ключ", а работодателям - пять.
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россия, общество , антон котяков
РОССИЯ, Общество , Антон Котяков
11:26 26.08.2026
 
Около 420 тысяч россиян нашли работу через кадровые центры

Котяков: около 420 тысяч россиян нашли работу через кадровые центры с начала года

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Около 420 тысяч россиян нашли работу с начала 2026 года через кадровые центры России, что на 42 тысячи больше, чем за такой же период 2025 года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
По словам главы ведомства, специалисты центров помогают найти работу или переобучиться, подобрать сотрудников, а также оформить субсидии.
"В результате такого комплексного подхода с начала года порядка 420 тысяч человек нашли работу через кадровые центры - на 42 тысячи больше, чем за такой же период прошлого года", - сказал Котяков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Кадровые центры "Работа России" предлагают ряд услуг и для соискателей, и для работодателей. Гражданам доступны 33 сервиса "под ключ", а работодателям - пять.
 
РОССИЯОбществоАнтон Котяков
 
 
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