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Около 420 тысяч россиян нашли работу через кадровые центры

Около 420 тысяч россиян нашли работу через кадровые центры - 26.08.2026, ПРАЙМ

Около 420 тысяч россиян нашли работу через кадровые центры

Около 420 тысяч россиян нашли работу с начала 2026 года через кадровые центры России, что на 42 тысячи больше, чем за такой же период 2025 года, сообщил министр | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T11:26+0300

2026-08-26T11:26+0300

2026-08-26T11:26+0300

россия

общество

антон котяков

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Около 420 тысяч россиян нашли работу с начала 2026 года через кадровые центры России, что на 42 тысячи больше, чем за такой же период 2025 года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. По словам главы ведомства, специалисты центров помогают найти работу или переобучиться, подобрать сотрудников, а также оформить субсидии. "В результате такого комплексного подхода с начала года порядка 420 тысяч человек нашли работу через кадровые центры - на 42 тысячи больше, чем за такой же период прошлого года", - сказал Котяков, слова которого приводит пресс-служба ведомства. Кадровые центры "Работа России" предлагают ряд услуг и для соискателей, и для работодателей. Гражданам доступны 33 сервиса "под ключ", а работодателям - пять.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , антон котяков