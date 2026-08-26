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Участники МФФ-2026 обсудят привлечение инвестиций

Участники МФФ-2026 обсудят привлечение инвестиций - 26.08.2026, ПРАЙМ

Участники МФФ-2026 обсудят привлечение инвестиций

Участники Московского финансового форума (МФФ)-2026 обсудят ключевые вопросы финансовой и экономической повестки России, среди них - привлечение инвестиций и... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T11:26+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Участники Московского финансового форума (МФФ)-2026 обсудят ключевые вопросы финансовой и экономической повестки России, среди них - привлечение инвестиций и роль государственных средств в развитии денежного рынка, сообщает пресс-служба форума. "Один из блоков деловой программы МФФ-2026 будет посвящен привлечению инвестиций и развитию финансового рынка, совершенствованию его инфраструктуры. Участники сессии "Компании с госучастием: инвестиционная привлекательность в интересах экономики" обсудят, как повысить привлекательность акций компаний с госучастием, стимулировать граждан и бизнес к инвестированию в ценные бумаги", - говорится в сообщении. Участники также обсудят роль государственных средств в развитии денежного рынка. "Спикеры проанализируют влияние проектов Казначейства России на развитие краткосрочной ликвидности и финансовой инфраструктуры", - отмечается в сообщении. Кроме того, на форуме обсудят перспективы финансовой интеграции стран БРИКС, устойчивое развитие регионов, регулирование рынка криптовалют в России, новый стандарт торговли золотом и развитие отрасли огранки алмазов в стране. В том числе участники подискутируют на тему лицензирования оптовой и розничной торговли на табачном рынке и цифровой трансформации финансового и государственного управления, говорится в сообщении. Участники мероприятия также затронут темы развития автоматизации механизмов контроля, предупреждения нарушений и внедрения технологий искусственного интеллекта, и обсудят текущие итоги работы системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) и необходимость ее донастройки, отмечается в сообщении. С полной архитектурой форума можно ознакомиться на его официальном сайте, отмечается в сообщении. Московский финансовый форум-2026 состоится в Центральном выставочном зале "Манеж" 21 сентября. Форум является профессиональной площадкой, где ежегодно обсуждаются ключевые вопросы финансово-экономической политики России, вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ. Организаторами Московского финансового форума выступают Минфин России и правительство Москвы. Мероприятие проходит при поддержке крупнейших российских компаний.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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