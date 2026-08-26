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Украине не хватает средств на выплаты военным, заявили в Раде - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Украине не хватает средств на выплаты военным, заявили в Раде
Украине не хватает средств на выплаты военным, заявили в Раде - 26.08.2026, ПРАЙМ
Украине не хватает средств на выплаты военным, заявили в Раде
Украине не хватает средств на выплаты жалования военным, урезания расходов бюджета не помогут, заявил депутат Верховной рады Василий Мокан. | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T18:16+0300
2026-08-26T18:16+0300
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Украине не хватает средств на выплаты жалования военным, урезания расходов бюджета не помогут, заявил депутат Верховной рады Василий Мокан. "Сейчас нет ресурсов на покрытие даже существующего уровня заработных плат (военнослужащих -ред.) до конца года... Было понятно с самого начала, что примерно через полгода в 2026 году, в середине лета, встанет вопрос нехватки средств на силы безопасности и обороны. Так и произошло", - заявил Мокан в эфире украинского YouTube-канала "Суперпозиция". Как подчеркнул парламентарий, украинское правительство не выполнило обещание по повышению заработных плат для военнослужащих, а обеспечить выплаты даже на текущем уровне Киев не сможет без западного финансирования: стране не хватает на это более 27 миллиардов долларов. "Без помощи наших западных партнеров этот дефицит покрыть невозможно, даже если провести огромную работу по секвестру бюджета, они не покроют этот дефицит", - заявил депутат. Ранее Владимир Зеленский на встрече с украинскими журналистами признал дефицит в украинском бюджете на ВСУ в размере 27 миллиардов долларов. Он потребовал у Европы уже сейчас дать часть денег из кредита ЕС, предусмотренного для Киева на следующий год, чтобы покрыть дефицит финансирования оборонных расходов. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов. Бюджет на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы – около 68,6 миллиарда долларов. Закрывать "дыру" Киев намерен за счет внешнего финансирования.
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общество , киев, украина, европа, владимир зеленский, всу, ес
Общество , Киев, УКРАИНА, ЕВРОПА, Владимир Зеленский, ВСУ, ЕС
18:16 26.08.2026
 
Украине не хватает средств на выплаты военным, заявили в Раде

Депутат Рады Мокан заявил, что Украине не хватает средств на выплаты военным

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Украине не хватает средств на выплаты жалования военным, урезания расходов бюджета не помогут, заявил депутат Верховной рады Василий Мокан.
"Сейчас нет ресурсов на покрытие даже существующего уровня заработных плат (военнослужащих -ред.) до конца года... Было понятно с самого начала, что примерно через полгода в 2026 году, в середине лета, встанет вопрос нехватки средств на силы безопасности и обороны. Так и произошло", - заявил Мокан в эфире украинского YouTube-канала "Суперпозиция".
Как подчеркнул парламентарий, украинское правительство не выполнило обещание по повышению заработных плат для военнослужащих, а обеспечить выплаты даже на текущем уровне Киев не сможет без западного финансирования: стране не хватает на это более 27 миллиардов долларов.
"Без помощи наших западных партнеров этот дефицит покрыть невозможно, даже если провести огромную работу по секвестру бюджета, они не покроют этот дефицит", - заявил депутат.
Ранее Владимир Зеленский на встрече с украинскими журналистами признал дефицит в украинском бюджете на ВСУ в размере 27 миллиардов долларов. Он потребовал у Европы уже сейчас дать часть денег из кредита ЕС, предусмотренного для Киева на следующий год, чтобы покрыть дефицит финансирования оборонных расходов.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов. Бюджет на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы – около 68,6 миллиарда долларов. Закрывать "дыру" Киев намерен за счет внешнего финансирования.
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