https://1prime.ru/20260826/utechka-872701701.html
Rockstar Games подтвердила утечку материалов о Grand Theft Auto VI
Rockstar Games подтвердила утечку материалов о Grand Theft Auto VI - 26.08.2026, ПРАЙМ
Rockstar Games подтвердила утечку материалов о Grand Theft Auto VI
Разработчик компьютерных игр Rockstar Games подтвердила утечку материалов, связанных с Grand Theft Auto (GTA) VI, и опубликует расширенный обзор игры, следует... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T16:15+0300
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Разработчик компьютерных игр Rockstar Games подтвердила утечку материалов, связанных с Grand Theft Auto (GTA) VI, и опубликует расширенный обзор игры, следует из сообщения компании.
Ранее в интернете начали появляться видео с игровым процессом GTA VI. Официальный релиз игры при этом назначен на 19 ноября.
"Мы знаем, что многие из вас ждали нашего заявления в связи с событиями прошедшей недели. Было бы преуменьшением сказать, что утечка игрового процесса Grand Theft Auto VI в таком виде было большим разочарованием для нашей команды, и это, очевидно, не то, как мы бы хотели показать вам игру после такого количества времени", - написала компания в соцсети X.
Компания также принесла извинения за то количество времени, потребовавшееся на завершение игры, а также предоставление игрокам деталей.
Кроме того, Rockstar Games в среду опубликует подробный обзор GTA VI.
Rockstar Games - американская компания, специализирующаяся на разработке и издании компьютерных игр, была основана в 1998 году. Владеет Rockstar Games корпорация Take-Two Interactive.
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бизнес
Rockstar Games подтвердила утечку материалов о Grand Theft Auto VI
Разработчик компьютерных игр Rockstar Games подтвердила утечку материалов о GTA VI
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Разработчик компьютерных игр Rockstar Games подтвердила утечку материалов, связанных с Grand Theft Auto (GTA) VI, и опубликует расширенный обзор игры, следует из сообщения компании.
Ранее в интернете начали появляться видео с игровым процессом GTA VI. Официальный релиз игры при этом назначен на 19 ноября.
"Мы знаем, что многие из вас ждали нашего заявления в связи с событиями прошедшей недели. Было бы преуменьшением сказать, что утечка игрового процесса Grand Theft Auto VI в таком виде было большим разочарованием для нашей команды, и это, очевидно, не то, как мы бы хотели показать вам игру после такого количества времени", - написала компания в соцсети X.
Компания также принесла извинения за то количество времени, потребовавшееся на завершение игры, а также предоставление игрокам деталей.
Кроме того, Rockstar Games в среду опубликует подробный обзор GTA VI.
Rockstar Games - американская компания, специализирующаяся на разработке и издании компьютерных игр, была основана в 1998 году. Владеет Rockstar Games корпорация Take-Two Interactive.