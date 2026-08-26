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Rockstar Games подтвердила утечку материалов о Grand Theft Auto VI - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Rockstar Games подтвердила утечку материалов о Grand Theft Auto VI
Rockstar Games подтвердила утечку материалов о Grand Theft Auto VI - 26.08.2026, ПРАЙМ
Rockstar Games подтвердила утечку материалов о Grand Theft Auto VI
Разработчик компьютерных игр Rockstar Games подтвердила утечку материалов, связанных с Grand Theft Auto (GTA) VI, и опубликует расширенный обзор игры, следует... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T16:15+0300
2026-08-26T16:15+0300
бизнес
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Разработчик компьютерных игр Rockstar Games подтвердила утечку материалов, связанных с Grand Theft Auto (GTA) VI, и опубликует расширенный обзор игры, следует из сообщения компании. Ранее в интернете начали появляться видео с игровым процессом GTA VI. Официальный релиз игры при этом назначен на 19 ноября. "Мы знаем, что многие из вас ждали нашего заявления в связи с событиями прошедшей недели. Было бы преуменьшением сказать, что утечка игрового процесса Grand Theft Auto VI в таком виде было большим разочарованием для нашей команды, и это, очевидно, не то, как мы бы хотели показать вам игру после такого количества времени", - написала компания в соцсети X. Компания также принесла извинения за то количество времени, потребовавшееся на завершение игры, а также предоставление игрокам деталей. Кроме того, Rockstar Games в среду опубликует подробный обзор GTA VI. Rockstar Games - американская компания, специализирующаяся на разработке и издании компьютерных игр, была основана в 1998 году. Владеет Rockstar Games корпорация Take-Two Interactive.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
бизнес
Бизнес
16:15 26.08.2026
 
Rockstar Games подтвердила утечку материалов о Grand Theft Auto VI

Разработчик компьютерных игр Rockstar Games подтвердила утечку материалов о GTA VI

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Разработчик компьютерных игр Rockstar Games подтвердила утечку материалов, связанных с Grand Theft Auto (GTA) VI, и опубликует расширенный обзор игры, следует из сообщения компании.
Ранее в интернете начали появляться видео с игровым процессом GTA VI. Официальный релиз игры при этом назначен на 19 ноября.
"Мы знаем, что многие из вас ждали нашего заявления в связи с событиями прошедшей недели. Было бы преуменьшением сказать, что утечка игрового процесса Grand Theft Auto VI в таком виде было большим разочарованием для нашей команды, и это, очевидно, не то, как мы бы хотели показать вам игру после такого количества времени", - написала компания в соцсети X.
Компания также принесла извинения за то количество времени, потребовавшееся на завершение игры, а также предоставление игрокам деталей.
Кроме того, Rockstar Games в среду опубликует подробный обзор GTA VI.
Rockstar Games - американская компания, специализирующаяся на разработке и издании компьютерных игр, была основана в 1998 году. Владеет Rockstar Games корпорация Take-Two Interactive.
 
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