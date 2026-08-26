https://1prime.ru/20260826/uzbekistan-872694510.html
Узбекистан рассчитывает перейти с Россией и Белоруссией на систему E-Permit
Узбекистан рассчитывает перейти с Россией и Белоруссией на систему E-Permit - 26.08.2026, ПРАЙМ
Узбекистан рассчитывает перейти с Россией и Белоруссией на систему E-Permit
Министерство транспорта Узбекистан рассчитывает до конца года перейти с Россией и Белоруссией на систему электронных разрешений для международных автомобильных... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T13:55+0300
2026-08-26T13:55+0300
2026-08-26T13:55+0300
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ТАШКЕНТ, 26 авг – ПРАЙМ. Министерство транспорта Узбекистан рассчитывает до конца года перейти с Россией и Белоруссией на систему электронных разрешений для международных автомобильных перевозок (E-Permit), сейчас такие разрешения действуют в бумажной форме, сообщает пресс-служба ведомства.
Узбекистан поэтапно расширяет применение системы E-Permit, такой электронный обмен уже налажен с Азербайджаном, Грузией, Казахстаном, Киргизией, Китаем и Турцией, отметили в пресс-службе.
"В настоящее время ведется соответствующая работа по переходу на обмен электронными разрешениями также с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, и планируется внедрить эти системы до конца 2026 года", - говорится в сообщении минтранса для СМИ.
По данным пресс-службы, в настоящее время такие разрешения с двумя указанными странами используются в бумажной форме.
"Переход на систему E-Permit не является решением, принимаемым Узбекистаном в одностороннем порядке. Для этого требуется достижение соответствующих соглашений между компетентными органами двух государств, взаимная интеграция информационных систем, тестирование механизмов электронного обмена данными, а также взаимное признание электронных разрешений", - уточнили в министерстве.
E-Permit - это электронная система, обеспечивающая цифровой обмен и выдачу бланков разрешений (пропусков), используемых между странами в международных автомобильных грузоперевозках.
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Узбекистан рассчитывает перейти с Россией и Белоруссией на систему E-Permit
Узбекистан рассчитывает перейти с Россией и Белоруссией на систему E-Permit до конца года
ТАШКЕНТ, 26 авг – ПРАЙМ. Министерство транспорта Узбекистан рассчитывает до конца года перейти с Россией и Белоруссией на систему электронных разрешений для международных автомобильных перевозок (E-Permit), сейчас такие разрешения действуют в бумажной форме, сообщает пресс-служба ведомства.
Узбекистан поэтапно расширяет применение системы E-Permit, такой электронный обмен уже налажен с Азербайджаном, Грузией, Казахстаном, Киргизией, Китаем и Турцией, отметили в пресс-службе.
"В настоящее время ведется соответствующая работа по переходу на обмен электронными разрешениями также с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, и планируется внедрить эти системы до конца 2026 года", - говорится в сообщении минтранса для СМИ.
По данным пресс-службы, в настоящее время такие разрешения с двумя указанными странами используются в бумажной форме.
"Переход на систему E-Permit не является решением, принимаемым Узбекистаном в одностороннем порядке. Для этого требуется достижение соответствующих соглашений между компетентными органами двух государств, взаимная интеграция информационных систем, тестирование механизмов электронного обмена данными, а также взаимное признание электронных разрешений", - уточнили в министерстве.
E-Permit - это электронная система, обеспечивающая цифровой обмен и выдачу бланков разрешений (пропусков), используемых между странами в международных автомобильных грузоперевозках.