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Узбекистан рассчитывает перейти с Россией и Белоруссией на систему E-Permit

Узбекистан рассчитывает перейти с Россией и Белоруссией на систему E-Permit - 26.08.2026, ПРАЙМ

Узбекистан рассчитывает перейти с Россией и Белоруссией на систему E-Permit

Министерство транспорта Узбекистан рассчитывает до конца года перейти с Россией и Белоруссией на систему электронных разрешений для международных автомобильных... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T13:55+0300

2026-08-26T13:55+0300

2026-08-26T13:55+0300

бизнес

россия

узбекистан

белоруссия

азербайджан

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ТАШКЕНТ, 26 авг – ПРАЙМ. Министерство транспорта Узбекистан рассчитывает до конца года перейти с Россией и Белоруссией на систему электронных разрешений для международных автомобильных перевозок (E-Permit), сейчас такие разрешения действуют в бумажной форме, сообщает пресс-служба ведомства. Узбекистан поэтапно расширяет применение системы E-Permit, такой электронный обмен уже налажен с Азербайджаном, Грузией, Казахстаном, Киргизией, Китаем и Турцией, отметили в пресс-службе. "В настоящее время ведется соответствующая работа по переходу на обмен электронными разрешениями также с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, и планируется внедрить эти системы до конца 2026 года", - говорится в сообщении минтранса для СМИ. По данным пресс-службы, в настоящее время такие разрешения с двумя указанными странами используются в бумажной форме. "Переход на систему E-Permit не является решением, принимаемым Узбекистаном в одностороннем порядке. Для этого требуется достижение соответствующих соглашений между компетентными органами двух государств, взаимная интеграция информационных систем, тестирование механизмов электронного обмена данными, а также взаимное признание электронных разрешений", - уточнили в министерстве. E-Permit - это электронная система, обеспечивающая цифровой обмен и выдачу бланков разрешений (пропусков), используемых между странами в международных автомобильных грузоперевозках.

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белоруссия

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бизнес, россия, узбекистан, белоруссия, азербайджан