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На ВЭФ-2026 представят проекты для опережающего развития Дальнего Востока - 26.08.2026, ПРАЙМ
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На ВЭФ-2026 представят проекты для опережающего развития Дальнего Востока
На ВЭФ-2026 представят проекты для опережающего развития Дальнего Востока - 26.08.2026, ПРАЙМ
На ВЭФ-2026 представят проекты для опережающего развития Дальнего Востока
Технологические проекты для опережающего развития Дальнего Востока представит на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026) платформа "Территория инноваций"... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T10:25+0300
2026-08-26T10:25+0300
технологии
дальний восток
владивосток
росконгресс
интеррос
вэф
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Технологические проекты для опережающего развития Дальнего Востока представит на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026) платформа "Территория инноваций" фонда "Росконгресс", сообщает фонд. "На XI Восточном экономическом форуме "Территория инноваций" фонда "Росконгресс" организует насыщенную деловую программу, посвященную роли регионов в реализации технологических проектов, цифровизации транспортной отрасли, инвестициям и пространственному развитию Дальнего Востока", - говорится в сообщении. В программу, по информации организаторов, также войдет питч-сессия проектов в сферах искусственного интеллекта, строительного мониторинга, биометрии, распределенной энергетики, роботизации, строительства и экологичных материалов. "Представленные проекты формируют прочный технологический каркас, способный стать основой для устойчивого развития макрорегиона в долгосрочной перспективе", - цитирует фонд руководителя дирекции платформы "Территория инноваций" Дмитрия Срывкова. По данным фонда, все решения, которые продемонстрируют на площадке, прошли практическую апробацию и отвечают на ключевые вызовы макрорегиона, среди которых сложная логистика, суровые климатические условия, энергетический дефицит, необходимость цифровизации и ускоренного строительства. На стендах представят компанию "ГенМастер" с газовыми электростанциями, биометрическую систему Inoface для оплаты и пропуска по лицу, проект "Фабрика каркасов ЛСТК" по производству сейсмоустойчивых домов, производителя материалов для утепления "Экотермикс", платформу видеоаналитики QMonitoring и роботизированную систему Sherpa Robotics для автоматизации складов и перевозок. В сообщении отмечается, что в работе площадки примут участие партнеры: холдинг "Интеррос" с исторической викториной, Корпорация развития Якутии с генератором эскизов ювелирных изделий и играми в виртуальной реальности, компания беспилотной авиации "Аэрохит" и Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), который оформит свой стенд как поезд и покажет карты России. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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192
40
192
40
технологии, дальний восток, владивосток, росконгресс, интеррос, вэф
Технологии, Дальний Восток, Владивосток, Росконгресс, Интеррос, ВЭФ
10:25 26.08.2026
 
На ВЭФ-2026 представят проекты для опережающего развития Дальнего Востока

На ВЭФ-2026 представят технологические проекты для опережающего развития Дальнего Востока

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Технологические проекты для опережающего развития Дальнего Востока представит на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026) платформа "Территория инноваций" фонда "Росконгресс", сообщает фонд.
"На XI Восточном экономическом форуме "Территория инноваций" фонда "Росконгресс" организует насыщенную деловую программу, посвященную роли регионов в реализации технологических проектов, цифровизации транспортной отрасли, инвестициям и пространственному развитию Дальнего Востока", - говорится в сообщении.
В программу, по информации организаторов, также войдет питч-сессия проектов в сферах искусственного интеллекта, строительного мониторинга, биометрии, распределенной энергетики, роботизации, строительства и экологичных материалов.
"Представленные проекты формируют прочный технологический каркас, способный стать основой для устойчивого развития макрорегиона в долгосрочной перспективе", - цитирует фонд руководителя дирекции платформы "Территория инноваций" Дмитрия Срывкова.
По данным фонда, все решения, которые продемонстрируют на площадке, прошли практическую апробацию и отвечают на ключевые вызовы макрорегиона, среди которых сложная логистика, суровые климатические условия, энергетический дефицит, необходимость цифровизации и ускоренного строительства.
На стендах представят компанию "ГенМастер" с газовыми электростанциями, биометрическую систему Inoface для оплаты и пропуска по лицу, проект "Фабрика каркасов ЛСТК" по производству сейсмоустойчивых домов, производителя материалов для утепления "Экотермикс", платформу видеоаналитики QMonitoring и роботизированную систему Sherpa Robotics для автоматизации складов и перевозок.
В сообщении отмечается, что в работе площадки примут участие партнеры: холдинг "Интеррос" с исторической викториной, Корпорация развития Якутии с генератором эскизов ювелирных изделий и играми в виртуальной реальности, компания беспилотной авиации "Аэрохит" и Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), который оформит свой стенд как поезд и покажет карты России.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ТехнологииДальний ВостокВладивостокРосконгрессИнтерросВЭФ
 
 
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