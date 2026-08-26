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Правительство рассматривает возможность бесплатной раздачи земли под ИЖС - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Правительство рассматривает возможность бесплатной раздачи земли под ИЖС
Правительство рассматривает возможность бесплатной раздачи земли под ИЖС - 26.08.2026, ПРАЙМ
Правительство рассматривает возможность бесплатной раздачи земли под ИЖС
Власти России обсуждают возможность бесплатного предоставления земли под индивидуальные дома при условии их строительства за три года, рассказал вице-премьер РФ | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T12:42+0300
2026-08-26T12:58+0300
недвижимость
бизнес
россия
марат хуснуллин
росстат
сбербанк
домклик
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Власти России обсуждают возможность бесплатного предоставления земли под индивидуальные дома при условии их строительства за три года, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Будем более активно развивать индивидуальное жилищное строительство, потому что 63% населения страны хотят жить в ИЖС. Это непростая задача. Мы за последние годы строим такой объем жилья, конечно, выбрали свободные площадки. Новый виток развития требует от нас неординарных мер. Мы готовим сейчас анализ земли с точки зрения неиспользуемых участков. &lt;…&gt; Мы вообще рассматриваем возможность дать людям, кто хотят, бесплатно земельные участки в случае, если они за три года построят и зарегистрируют дом. На такие меры мы готовы", - заявил он на встрече цикла "Родина - это люди" в национальном центре "Россия". Ранее Росстат подсчитал, что ввод жилья в России в первой половине 2026 года сократился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 18% – почти до 42,8 миллиона квадратных метров. В том числе в ИЖС падение составило примерно 29% - до 26,6 миллиона "квадратов". Замглавы Минстроя Никита Стасишин в подкасте сервиса Сбербанка "Домклик" "Под одной крышей" объяснял, что падение ввода в ИЖС в России в первой половине 2026 года вызвано не сезонностью, а комплексными причинами, включая изменение правил выдачи ипотеки на ИЖС (введение эскроу-счетов).
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недвижимость, бизнес, россия, марат хуснуллин, росстат, сбербанк, домклик
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, Марат Хуснуллин, Росстат, Сбербанк, Домклик
12:42 26.08.2026 (обновлено: 12:58 26.08.2026)
 
Правительство рассматривает возможность бесплатной раздачи земли под ИЖС

Хуснуллин: власти обсуждают бесплатное предоставление земли под индивидуальные дома

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Власти России обсуждают возможность бесплатного предоставления земли под индивидуальные дома при условии их строительства за три года, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Будем более активно развивать индивидуальное жилищное строительство, потому что 63% населения страны хотят жить в ИЖС. Это непростая задача. Мы за последние годы строим такой объем жилья, конечно, выбрали свободные площадки. Новый виток развития требует от нас неординарных мер. Мы готовим сейчас анализ земли с точки зрения неиспользуемых участков. <…> Мы вообще рассматриваем возможность дать людям, кто хотят, бесплатно земельные участки в случае, если они за три года построят и зарегистрируют дом. На такие меры мы готовы", - заявил он на встрече цикла "Родина - это люди" в национальном центре "Россия".
Ранее Росстат подсчитал, что ввод жилья в России в первой половине 2026 года сократился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 18% – почти до 42,8 миллиона квадратных метров. В том числе в ИЖС падение составило примерно 29% - до 26,6 миллиона "квадратов".
Замглавы Минстроя Никита Стасишин в подкасте сервиса Сбербанка "Домклик" "Под одной крышей" объяснял, что падение ввода в ИЖС в России в первой половине 2026 года вызвано не сезонностью, а комплексными причинами, включая изменение правил выдачи ипотеки на ИЖС (введение эскроу-счетов).
 
НедвижимостьБизнесРОССИЯМарат ХуснуллинРосстатСбербанкДомклик
 
 
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