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Пассажиров во "Внуково" попросили взять распечатанные посадочные талоны

Пассажиров во "Внуково" попросили взять распечатанные посадочные талоны - 26.08.2026, ПРАЙМ

Пассажиров во "Внуково" попросили взять распечатанные посадочные талоны

Пассажирам, вылетающим из "Внуково" 27 августа с 14.00 по 16.00, потребуются распечатанные посадочные талоны в связи с проведением плановых работ на некоторых... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T17:10+0300

2026-08-26T17:10+0300

2026-08-26T17:17+0300

бизнес

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аэропорт внуково

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Пассажирам, вылетающим из "Внуково" 27 августа с 14.00 по 16.00, потребуются распечатанные посадочные талоны в связи с проведением плановых работ на некоторых сервисах, сообщила воздушная гавань. "В связи с проведением плановых работ на некоторых сервисах обслуживания пассажиров информируем о необходимости наличия распечатанных посадочных талонов 27 августа 2026 года с 14.00 до 16.00", - говорится в сообщении. Пассажиры могут воспользоваться специальными устройствами Reprint в терминале A для распечатки бумажного посадочного талона с мобильного устройства. Аэропорт специально выбрал для проведения работ время между утренним и вечерним пиками, когда в авиагавани меньше пассажиров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, аэропорт внуково