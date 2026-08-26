https://1prime.ru/20260826/vnukovo-872704651.html
Пассажиров во "Внуково" попросили взять распечатанные посадочные талоны
Пассажиров во "Внуково" попросили взять распечатанные посадочные талоны - 26.08.2026, ПРАЙМ
Пассажиров во "Внуково" попросили взять распечатанные посадочные талоны
Пассажирам, вылетающим из "Внуково" 27 августа с 14.00 по 16.00, потребуются распечатанные посадочные талоны в связи с проведением плановых работ на некоторых... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T17:10+0300
2026-08-26T17:10+0300
2026-08-26T17:17+0300
бизнес
россия
аэропорт внуково
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872704651.jpg?1787753848
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Пассажирам, вылетающим из "Внуково" 27 августа с 14.00 по 16.00, потребуются распечатанные посадочные талоны в связи с проведением плановых работ на некоторых сервисах, сообщила воздушная гавань. "В связи с проведением плановых работ на некоторых сервисах обслуживания пассажиров информируем о необходимости наличия распечатанных посадочных талонов 27 августа 2026 года с 14.00 до 16.00", - говорится в сообщении. Пассажиры могут воспользоваться специальными устройствами Reprint в терминале A для распечатки бумажного посадочного талона с мобильного устройства. Аэропорт специально выбрал для проведения работ время между утренним и вечерним пиками, когда в авиагавани меньше пассажиров.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, аэропорт внуково
Бизнес, РОССИЯ, аэропорт Внуково
Пассажиров во "Внуково" попросили взять распечатанные посадочные талоны
Бумажные посадочные потребуются пассажирам "Внуково" 27 августа из-за работ на сервисах
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Пассажирам, вылетающим из "Внуково" 27 августа с 14.00 по 16.00, потребуются распечатанные посадочные талоны в связи с проведением плановых работ на некоторых сервисах, сообщила воздушная гавань.
"В связи с проведением плановых работ на некоторых сервисах обслуживания пассажиров информируем о необходимости наличия распечатанных посадочных талонов 27 августа 2026 года с 14.00 до 16.00", - говорится в сообщении.
Пассажиры могут воспользоваться специальными устройствами Reprint в терминале A для распечатки бумажного посадочного талона с мобильного устройства.
Аэропорт специально выбрал для проведения работ время между утренним и вечерним пиками, когда в авиагавани меньше пассажиров.