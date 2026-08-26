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Пассажиров во "Внуково" попросили взять распечатанные посадочные талоны - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Пассажиров во "Внуково" попросили взять распечатанные посадочные талоны
Пассажиров во "Внуково" попросили взять распечатанные посадочные талоны - 26.08.2026, ПРАЙМ
Пассажиров во "Внуково" попросили взять распечатанные посадочные талоны
Пассажирам, вылетающим из "Внуково" 27 августа с 14.00 по 16.00, потребуются распечатанные посадочные талоны в связи с проведением плановых работ на некоторых... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T17:10+0300
2026-08-26T17:17+0300
бизнес
россия
аэропорт внуково
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Пассажирам, вылетающим из "Внуково" 27 августа с 14.00 по 16.00, потребуются распечатанные посадочные талоны в связи с проведением плановых работ на некоторых сервисах, сообщила воздушная гавань. "В связи с проведением плановых работ на некоторых сервисах обслуживания пассажиров информируем о необходимости наличия распечатанных посадочных талонов 27 августа 2026 года с 14.00 до 16.00", - говорится в сообщении. Пассажиры могут воспользоваться специальными устройствами Reprint в терминале A для распечатки бумажного посадочного талона с мобильного устройства. Аэропорт специально выбрал для проведения работ время между утренним и вечерним пиками, когда в авиагавани меньше пассажиров.
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бизнес, россия, аэропорт внуково
Бизнес, РОССИЯ, аэропорт Внуково
17:10 26.08.2026 (обновлено: 17:17 26.08.2026)
 
Пассажиров во "Внуково" попросили взять распечатанные посадочные талоны

Бумажные посадочные потребуются пассажирам "Внуково" 27 августа из-за работ на сервисах

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Пассажирам, вылетающим из "Внуково" 27 августа с 14.00 по 16.00, потребуются распечатанные посадочные талоны в связи с проведением плановых работ на некоторых сервисах, сообщила воздушная гавань.
"В связи с проведением плановых работ на некоторых сервисах обслуживания пассажиров информируем о необходимости наличия распечатанных посадочных талонов 27 августа 2026 года с 14.00 до 16.00", - говорится в сообщении.
Пассажиры могут воспользоваться специальными устройствами Reprint в терминале A для распечатки бумажного посадочного талона с мобильного устройства.
Аэропорт специально выбрал для проведения работ время между утренним и вечерним пиками, когда в авиагавани меньше пассажиров.
 
БизнесРОССИЯаэропорт Внуково
 
 
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