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Верховный суд поддержал взыскание 171 миллиарда рублей с Tecnimont

Верховный суд поддержал взыскание 171 миллиарда рублей с Tecnimont - 26.08.2026, ПРАЙМ

Верховный суд поддержал взыскание 171 миллиарда рублей с Tecnimont

Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех инстанций, которые по иску структуры "Еврохима", одного из крупнейших в мире производителей... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T18:10+0300

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2026-08-26T18:11+0300

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МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех инстанций, которые по иску структуры "Еврохима", одного из крупнейших в мире производителей удобрений, взыскали более 171 миллиарда рублей с итальянской инжиниринговой компании Tecnimont и ее дочерней структуры ООО "МТ Руссия". Как следует из материалов, изученных РИА Новости, судья ВС РФ Рамзия Хатыпова, изучив кассационные жалобы ответчиков, не нашла оснований для пересмотра дела Судебной коллегией по экономическим спорам. Компания "Еврохим Северо-Запад-2", заказчик проекта строительства в Ленинградской области предприятия по производству карбамида и аммиака, предъявила этот иск к подрядчикам ввиду их отказа от исполнения обязательств по контрактам из-за антироссийских санкций в 2022 году. Истец требовал взыскать с ответчиков около 202,7 миллиарда рублей. Арбитражный суд Москвы в ноябре взыскал с них солидарно более 159,2 миллиарда рублей убытков, около 8,1 миллиарда рублей неосновательного обогащения и более 3,8 миллиарда рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Он также решил начислять проценты на сумму долга в размере около 8,1 миллиарда рублей до даты фактического исполнения решения. По словам истца, сумму иска составили: реальный ущерб в виде дополнительных расходов на замещающие сделки с новыми подрядчиками в размере около 51,8 миллиарда рублей и в виде расходов на привлечение персонала – более 2,4 миллиарда рублей, еще около 6,3 миллиарда рублей реального ущерба, непоставка оплаченных запчастей – около 793 миллионов рублей, а также упущенная выгода. Последний пункт, как пояснил истец, связан с тем, что завод должны были построить в конце лета 2023 года и заказчик должен был получать прибыль, но строительство продолжается до сих пор. Ответчики просили оставить иск без рассмотрения, так как между сторонами есть договоренность о рассмотрении споров в иностранном арбитраже, разбирательство там идет, и истец в нем активно участвует. По существу спора они заявили, что задержка с вводом произошла во многом по вине истца, аванс был полностью отработан, а размер убытков заказчика документально не подтвержден. Решение первой инстанции затем оставили без изменения апелляционный и окружной суды. Холдинг "Еврохим" основан в 2001 году российским предпринимателем Андреем Мельниченко. Его предприятия производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения. С марта 2022 года Мельниченко покинул совет директоров и перестал быть основным бенефициаром "Еврохима". Tecnimont S.p.A. – дочерняя компания Maire Group, мировой лидер в инжиниринге для перерабатывающей промышленности.

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бизнес, россия, ленинградская область, москва, андрей мельниченко, еврохим, верховный суд, вс рф