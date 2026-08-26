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ВВП США во II квартале 2026 года вырос на 1,5% - 26.08.2026, ПРАЙМ
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ВВП США во II квартале 2026 года вырос на 1,5%
ВВП США во II квартале 2026 года вырос на 1,5% - 26.08.2026, ПРАЙМ
ВВП США во II квартале 2026 года вырос на 1,5%
ВВП США во втором квартале 2026 года, согласно второй, промежуточной оценке, вырос на 1,5% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T08:15+0300
2026-08-26T08:15+0300
мировая экономика
сша
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. ВВП США во втором квартале 2026 года, согласно второй, промежуточной оценке, вырос на 1,5% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), предполагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Бюро экономического анализа министерства торговли страны опубликует соответствующий релиз в среду, 26 августа, в 15.30 мск. В то же время бюро экономического анализа министерства торговли США выпустит статистику по доходам и расходам населения страны за июль. По мнению аналитиков, доходы за указанный период выросли на 0,2%, а расходы - на 0,1%. В 17.30 мск минэнерго США опубликует данные об изменении коммерческих запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 21 августа. За неделю по 14 августа показатель вырос на 4,4 миллиона баррелей, до 428,8 миллиона.
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мировая экономика, сша
Мировая экономика, США
08:15 26.08.2026
 
ВВП США во II квартале 2026 года вырос на 1,5%

Trading Economics: ВВП США во II квартале 2026 года вырос на 1,5%

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. ВВП США во втором квартале 2026 года, согласно второй, промежуточной оценке, вырос на 1,5% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), предполагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Бюро экономического анализа министерства торговли страны опубликует соответствующий релиз в среду, 26 августа, в 15.30 мск.
В то же время бюро экономического анализа министерства торговли США выпустит статистику по доходам и расходам населения страны за июль. По мнению аналитиков, доходы за указанный период выросли на 0,2%, а расходы - на 0,1%.
В 17.30 мск минэнерго США опубликует данные об изменении коммерческих запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 21 августа. За неделю по 14 августа показатель вырос на 4,4 миллиона баррелей, до 428,8 миллиона.
 
Мировая экономикаСША
 
 
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