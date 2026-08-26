https://1prime.ru/20260826/wildberries--872693298.html

Wildberries запустил собственный мессенджер WB Chat

Wildberries запустил собственный мессенджер WB Chat - 26.08.2026, ПРАЙМ

Wildberries запустил собственный мессенджер WB Chat

Wildberries запустил собственный мессенджер WB Chat - соответствующее мобильное приложение доступно к скачиванию в App Store и Google Play, заметило РИА... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T13:12+0300

2026-08-26T13:12+0300

2026-08-26T13:12+0300

технологии

wildberries

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Wildberries запустил собственный мессенджер WB Chat - соответствующее мобильное приложение доступно к скачиванию в App Store и Google Play, заметило РИА Новости. Авторизоваться в мессенджере можно через "WB id" - аккаунт в Wildberries. Доступны отправка фото, видео и файлов, голосовых сообщений, звонки и статусы. В мессенджере также есть возможность создать группы и каналы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, wildberries