https://1prime.ru/20260826/wildberries--872693298.html
Wildberries запустил собственный мессенджер WB Chat
Wildberries запустил собственный мессенджер WB Chat - 26.08.2026, ПРАЙМ
Wildberries запустил собственный мессенджер WB Chat
Wildberries запустил собственный мессенджер WB Chat - соответствующее мобильное приложение доступно к скачиванию в App Store и Google Play, заметило РИА... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T13:12+0300
2026-08-26T13:12+0300
2026-08-26T13:12+0300
технологии
wildberries
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Wildberries запустил собственный мессенджер WB Chat - соответствующее мобильное приложение доступно к скачиванию в App Store и Google Play, заметило РИА Новости. Авторизоваться в мессенджере можно через "WB id" - аккаунт в Wildberries. Доступны отправка фото, видео и файлов, голосовых сообщений, звонки и статусы. В мессенджере также есть возможность создать группы и каналы.
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технологии, wildberries
Wildberries запустил собственный мессенджер WB Chat
Wildberries запустил собственное мобильное приложение WB Chat
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Wildberries запустил собственный мессенджер WB Chat - соответствующее мобильное приложение доступно к скачиванию в App Store и Google Play, заметило РИА Новости.
Авторизоваться в мессенджере можно через "WB id" - аккаунт в Wildberries
.
Доступны отправка фото, видео и файлов, голосовых сообщений, звонки и статусы. В мессенджере также есть возможность создать группы и каналы.