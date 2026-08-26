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Правительство утвердило меры поддержки бизнеса Wildberries

Правительство утвердило меры поддержки бизнеса Wildberries - 26.08.2026, ПРАЙМ

Правительство утвердило меры поддержки бизнеса Wildberries

Правительство РФ утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак беспилотников ВСУ на объекты Wildberries, соответствующее постановление подписано,... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T10:09+0300

2026-08-26T10:09+0300

2026-08-26T10:09+0300

бизнес

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минфин рф

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак беспилотников ВСУ на объекты Wildberries, соответствующее постановление подписано, говорится в сообщении кабмина. Минфин России в понедельник сообщил, что подготовил меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак БПЛА ВСУ на объекты группы РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ), и меры по сохранению работы самой компании. Эти меры распространяются на компании и ИП, чей ущерб превысил 5% годового дохода. "Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак украинских беспилотников на объекты группы "РВБ". Принятое решение предусматривает отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановление проверочных мероприятий", - сказано в сообщении. В частности, для пострадавших предпринимателей устанавливается право на продление на 12 месяцев сроков уплаты налога на добавленную стоимость (за исключением уплачиваемого при ввозе товаров в Россию), налога на прибыль, налога при применении упрощенной налоговой системы и автоматизированной упрощенной системы налогообложения, а также страховых взносов и авансовых платежей по этим налогам, подлежащих уплате в августе 2026 года – июле 2027 года, с последующей рассрочкой их уплаты в течение года равными долями, начиная со следующего месяца, с которого наступает срок уплаты платежей. Для пострадавших предпринимателей до конца года также приостанавливаются налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты страховых взносов. На этот период приостанавливается и течение связанных с ними процессуальных сроков. Кроме того, предельные сроки направления требований об уплате задолженности и вынесения решений о взыскании задолженности продлеваются на 6 месяцев. Поддержку получат юридические лица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, михаил мишустин, всу, wildberries, минфин рф