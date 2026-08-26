Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Тамбовской области два человека пострадали при атаке беспилотника на WB - 26.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260826/wildberries-872687594.html
В Тамбовской области два человека пострадали при атаке беспилотника на WB
В Тамбовской области два человека пострадали при атаке беспилотника на WB - 26.08.2026, ПРАЙМ
В Тамбовской области два человека пострадали при атаке беспилотника на WB
Число пострадавших при атаке БПЛА на логистический центр Wildberries в Тамбовской области увеличилось до двух, сообщил губернатор Евгений Первышов. | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T11:24+0300
2026-08-26T12:15+0300
россия
общество
тамбовская область
wildberries
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/05/866222723_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_0f61493f2e3d3fa486f99ff9da64b897.jpg
ТУЛА, 26 авг – ПРАЙМ. Число пострадавших при атаке БПЛА на логистический центр Wildberries в Тамбовской области увеличилось до двух, сообщил губернатор Евгений Первышов.В среду утром губернатор сообщил, что в результате атак БПЛА произошел пожар в логистическом центре Wildberries в регионе, его площадь превысила 100 тысяч квадратных метров. Позднее он добавил, что три дрона смогли нанести удар по складу, еще 16 были уничтожены силами ПВО и мобильными огневыми группами "БАРС-Тамбов"."Пострадали два человека - 19-летний парень получил сотрясение мозга, у 49-летней женщины перелом пальца. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Первышов в своем канале на платформе "Макс".В середине июля украинские БПЛА уже наносили удар по логистическому центру Wildberries в Котовске Тамбовской области. Тогда, как сообщал губернатор, погибли семь сотрудников склада, еще 25 пострадали.
тамбовская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/05/866222723_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_e500cea421bfa1717f811c9f0a92415f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , тамбовская область, wildberries
РОССИЯ, Общество , Тамбовская область, Wildberries
11:24 26.08.2026 (обновлено: 12:15 26.08.2026)
 
В Тамбовской области два человека пострадали при атаке беспилотника на WB

Губернатор Тамбовской области Первышов: два человека пострадали при атаке БПЛА на WB

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска пункта выдачи заказов Wildberries
Вывеска пункта выдачи заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ТУЛА, 26 авг – ПРАЙМ. Число пострадавших при атаке БПЛА на логистический центр Wildberries в Тамбовской области увеличилось до двух, сообщил губернатор Евгений Первышов.
В среду утром губернатор сообщил, что в результате атак БПЛА произошел пожар в логистическом центре Wildberries в регионе, его площадь превысила 100 тысяч квадратных метров. Позднее он добавил, что три дрона смогли нанести удар по складу, еще 16 были уничтожены силами ПВО и мобильными огневыми группами "БАРС-Тамбов".
"Пострадали два человека - 19-летний парень получил сотрясение мозга, у 49-летней женщины перелом пальца. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Первышов в своем канале на платформе "Макс".
В середине июля украинские БПЛА уже наносили удар по логистическому центру Wildberries в Котовске Тамбовской области. Тогда, как сообщал губернатор, погибли семь сотрудников склада, еще 25 пострадали.
 
РОССИЯОбществоТамбовская областьWildberries
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала