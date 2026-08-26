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В Тамбовской области два человека пострадали при атаке беспилотника на WB
В Тамбовской области два человека пострадали при атаке беспилотника на WB - 26.08.2026, ПРАЙМ
В Тамбовской области два человека пострадали при атаке беспилотника на WB
Число пострадавших при атаке БПЛА на логистический центр Wildberries в Тамбовской области увеличилось до двух, сообщил губернатор Евгений Первышов. | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T11:24+0300
2026-08-26T11:24+0300
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ТУЛА, 26 авг – ПРАЙМ. Число пострадавших при атаке БПЛА на логистический центр Wildberries в Тамбовской области увеличилось до двух, сообщил губернатор Евгений Первышов.В среду утром губернатор сообщил, что в результате атак БПЛА произошел пожар в логистическом центре Wildberries в регионе, его площадь превысила 100 тысяч квадратных метров. Позднее он добавил, что три дрона смогли нанести удар по складу, еще 16 были уничтожены силами ПВО и мобильными огневыми группами "БАРС-Тамбов"."Пострадали два человека - 19-летний парень получил сотрясение мозга, у 49-летней женщины перелом пальца. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Первышов в своем канале на платформе "Макс".В середине июля украинские БПЛА уже наносили удар по логистическому центру Wildberries в Котовске Тамбовской области. Тогда, как сообщал губернатор, погибли семь сотрудников склада, еще 25 пострадали.
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россия, общество , тамбовская область, wildberries
РОССИЯ, Общество , Тамбовская область, Wildberries
В Тамбовской области два человека пострадали при атаке беспилотника на WB
Губернатор Тамбовской области Первышов: два человека пострадали при атаке БПЛА на WB
ТУЛА, 26 авг – ПРАЙМ. Число пострадавших при атаке БПЛА на логистический центр Wildberries в Тамбовской области увеличилось до двух, сообщил губернатор Евгений Первышов.
В среду утром губернатор сообщил, что в результате атак БПЛА произошел пожар в логистическом центре Wildberries в регионе, его площадь превысила 100 тысяч квадратных метров. Позднее он добавил, что три дрона смогли нанести удар по складу, еще 16 были уничтожены силами ПВО и мобильными огневыми группами "БАРС-Тамбов".
"Пострадали два человека - 19-летний парень получил сотрясение мозга, у 49-летней женщины перелом пальца. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Первышов в своем канале на платформе "Макс".
В середине июля украинские БПЛА уже наносили удар по логистическому центру Wildberries в Котовске Тамбовской области. Тогда, как сообщал губернатор, погибли семь сотрудников склада, еще 25 пострадали.