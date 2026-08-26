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Среднемесячная зарплата в обрабатывающей промышленности выросла на 14%
Среднемесячная зарплата в обрабатывающей промышленности выросла на 14% - 26.08.2026, ПРАЙМ
Среднемесячная зарплата в обрабатывающей промышленности выросла на 14%
Среднемесячная зарплата в обрабатывающей промышленности России по итогам прошлого года выросла на 14% и составила около 100 тысяч рублей, заявил глава... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T14:22+0300
2026-08-26T14:22+0300
2026-08-26T14:22+0300
промышленность
россия
антон алиханов
владимир путин
денис мантуров
минпромторг
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Среднемесячная зарплата в обрабатывающей промышленности России по итогам прошлого года выросла на 14% и составила около 100 тысяч рублей, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"В прошлом году среднемесячная зарплата в реальном выражении выросла в обрабатывающей промышленности почти на 14%, приблизилась вплотную к отметке 100 тысяч рублей", - сказал министр.
В июле первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что на российские промышленные предприятия до 2032 года необходимо привлечь более 1,5 миллионов человек.
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промышленность, россия, антон алиханов, владимир путин, денис мантуров, минпромторг
Промышленность, РОССИЯ, Антон Алиханов, Владимир Путин, Денис Мантуров, Минпромторг
Среднемесячная зарплата в обрабатывающей промышленности выросла на 14%
Алиханов: среднемесячная зарплата в обрабатывающей промышленности выросла на 14%
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Среднемесячная зарплата в обрабатывающей промышленности России по итогам прошлого года выросла на 14% и составила около 100 тысяч рублей, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"В прошлом году среднемесячная зарплата в реальном выражении выросла в обрабатывающей промышленности почти на 14%, приблизилась вплотную к отметке 100 тысяч рублей", - сказал министр.
В июле первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что на российские промышленные предприятия до 2032 года необходимо привлечь более 1,5 миллионов человек.