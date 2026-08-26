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Среднемесячная зарплата в обрабатывающей промышленности выросла на 14%

Среднемесячная зарплата в обрабатывающей промышленности выросла на 14% - 26.08.2026, ПРАЙМ

Среднемесячная зарплата в обрабатывающей промышленности выросла на 14%

Среднемесячная зарплата в обрабатывающей промышленности России по итогам прошлого года выросла на 14% и составила около 100 тысяч рублей, заявил глава... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T14:22+0300

2026-08-26T14:22+0300

2026-08-26T14:22+0300

промышленность

россия

антон алиханов

владимир путин

денис мантуров

минпромторг

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Среднемесячная зарплата в обрабатывающей промышленности России по итогам прошлого года выросла на 14% и составила около 100 тысяч рублей, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. "В прошлом году среднемесячная зарплата в реальном выражении выросла в обрабатывающей промышленности почти на 14%, приблизилась вплотную к отметке 100 тысяч рублей", - сказал министр. В июле первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что на российские промышленные предприятия до 2032 года необходимо привлечь более 1,5 миллионов человек.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, россия, антон алиханов, владимир путин, денис мантуров, минпромторг