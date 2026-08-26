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Фельдшерские здравпункты появятся в аэропортах России с 1 сентября - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Фельдшерские здравпункты появятся в аэропортах России с 1 сентября
Фельдшерские здравпункты появятся в аэропортах России с 1 сентября - 26.08.2026, ПРАЙМ
Фельдшерские здравпункты появятся в аэропортах России с 1 сентября
Фельдшерские здравпункты появятся в аэропортах России с 1 сентября, там буду оказывать первичную и скорую, в том числе специализированную помощь, следует из... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T10:19+0300
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Фельдшерские здравпункты появятся в аэропортах России с 1 сентября, там буду оказывать первичную и скорую, в том числе специализированную помощь, следует из документа Минздрава РФ. "Утвердить прилагаемый порядок организации организации оказания медицинской помощи на территории аэропорта, включающий в себя виды, условия и формы оказания медицинской помощи, требования к организации и деятельности фельдшерского здравпункта, стандарт оснащения фельдшерского здравпункта и рекомендуемые штатные нормативы фельдшерского здравпункта", - говорится в документе. Согласно тексту приказа, организовывать здравпункт будет владелец аэропорта для организации помощи людям, находящимся на его территории. При этом медпомощь будет оказываться в виде первичной медико-санитарной помощи, а также скорой, в том числе скорой специализированной, медпомощи, подчеркивается в документе. "Медицинская помощь на территории аэропорта оказывается в следующих формах: экстренная (оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях…, представляющих угрозу для пациента); неотложная (оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях… без явных признаков угрозы жизни пациента)", - поясняется в приказе. Отмечается, что нововведение будет действовать с 1 сентября 2026 года до 1 сентября 2032 года.
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бизнес, здоровье, общество , минздрав, минздрав рф
Бизнес, Здоровье, Общество , Минздрав, Минздрав РФ
10:19 26.08.2026
 
Фельдшерские здравпункты появятся в аэропортах России с 1 сентября

Минздрав: фельдшерские здравпункты появятся в аэропортах России с 1 сентября

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Фельдшерские здравпункты появятся в аэропортах России с 1 сентября, там буду оказывать первичную и скорую, в том числе специализированную помощь, следует из документа Минздрава РФ.
"Утвердить прилагаемый порядок организации организации оказания медицинской помощи на территории аэропорта, включающий в себя виды, условия и формы оказания медицинской помощи, требования к организации и деятельности фельдшерского здравпункта, стандарт оснащения фельдшерского здравпункта и рекомендуемые штатные нормативы фельдшерского здравпункта", - говорится в документе.
Согласно тексту приказа, организовывать здравпункт будет владелец аэропорта для организации помощи людям, находящимся на его территории. При этом медпомощь будет оказываться в виде первичной медико-санитарной помощи, а также скорой, в том числе скорой специализированной, медпомощи, подчеркивается в документе.
"Медицинская помощь на территории аэропорта оказывается в следующих формах: экстренная (оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях…, представляющих угрозу для пациента); неотложная (оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях… без явных признаков угрозы жизни пациента)", - поясняется в приказе.
Отмечается, что нововведение будет действовать с 1 сентября 2026 года до 1 сентября 2032 года.
 
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