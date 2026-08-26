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Фельдшерские здравпункты появятся в аэропортах России с 1 сентября

Фельдшерские здравпункты появятся в аэропортах России с 1 сентября - 26.08.2026, ПРАЙМ

Фельдшерские здравпункты появятся в аэропортах России с 1 сентября

Фельдшерские здравпункты появятся в аэропортах России с 1 сентября, там буду оказывать первичную и скорую, в том числе специализированную помощь, следует из... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T10:19+0300

2026-08-26T10:19+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Фельдшерские здравпункты появятся в аэропортах России с 1 сентября, там буду оказывать первичную и скорую, в том числе специализированную помощь, следует из документа Минздрава РФ. "Утвердить прилагаемый порядок организации организации оказания медицинской помощи на территории аэропорта, включающий в себя виды, условия и формы оказания медицинской помощи, требования к организации и деятельности фельдшерского здравпункта, стандарт оснащения фельдшерского здравпункта и рекомендуемые штатные нормативы фельдшерского здравпункта", - говорится в документе. Согласно тексту приказа, организовывать здравпункт будет владелец аэропорта для организации помощи людям, находящимся на его территории. При этом медпомощь будет оказываться в виде первичной медико-санитарной помощи, а также скорой, в том числе скорой специализированной, медпомощи, подчеркивается в документе. "Медицинская помощь на территории аэропорта оказывается в следующих формах: экстренная (оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях…, представляющих угрозу для пациента); неотложная (оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях… без явных признаков угрозы жизни пациента)", - поясняется в приказе. Отмечается, что нововведение будет действовать с 1 сентября 2026 года до 1 сентября 2032 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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