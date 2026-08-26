Технический отскок

МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии вторника прибавил 2,22%, поднявшись выше психологической отметки 2100 пунктов. Главным поводом для роста стал неожиданный визит в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, который инвесторы могли связать с переговорным процессом между Россией и США. Индекс РТС вырос более скромными темпами — на 0,8%, до 789,63 пункта, поскольку рубль оставался слабым. Доллар США завершил торги на уровне 84,06 рубля, а Центральный банк России поднял официальный курс американской валюты до 84,46 рубля с 26 августа. На долговом рынке также наблюдался рост: индекс гособлигаций RGBI прибавил 0,72%, до 113,97 пункта. Главный негатив дня пришел со стороны сырьевых рынков: котировки нефти марки Brent опустились на 3,53%, до 88,80 доллара за баррель; котировки золота потеряли 0,18% — 4649,7 доллара за унцию.Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 российских банков выросла пятую декаду подряд, до 12,9%. Банки явно закладывают паузу в цикле снижения ключевой ставки на сентябрьском заседании Центрального банка России — это давит на оценки акций, но поддерживает спрос на облигации. Сильным противовесом выступает внутренняя ликвидность: по данным Центрального банка России, во втором квартале 2026 года розничные инвесторы внесли на брокерские счета рекордные 1,1 триллиона рублей (рост на 19% к предыдущему кварталу). Дополнительную поддержку рублю до конца недели даст налоговый период: пик уплаты налога на добавленную стоимость, налога на добычу полезных ископаемых и налога на прибыль приходится на 28 августа, экспортеры вынуждены продавать валютную выручку. Фоновым риском остается указ о возможном временном управлении объектами критической инфраструктуры: бизнес через Российский союз промышленников и предпринимателей уже попросил разъяснений, хотя правительство заверило, что речь о точечных решениях, а не о национализации.Чистая прибыль ДОМ.РФ за семь месяцев выросла на 44% в годовом выражении, до 67 миллиардов рублей, рентабельность капитала достигла 23,8%, комиссионные доходы прибавили 52%. Менеджмент подтвердил прогноз на год: 117 миллиардов рублей прибыли. По нашим оценкам, это лучшая динамика среди публичных финансовых компаний, а отношение расходов к доходам в 23,8% — эталон эффективности. Акции ДОМ.РФ стоит держать в своем портфеле, при подтверждении годового прогноза потенциал переоценки сохраняется.Отскок на российском рынке носит технический и новостной характер, разворота тренда пока нет. Пока индекс МосБиржи держится выше 2100 пунктов, у покупателей есть шанс протестировать уровень 2150 пунктов, далее — 2200 пунктов. Ближайшая поддержка расположена на отметке 2100 пунктов, ниже стоят 2060 пунктов и ключевые 2000 пунктов. Подешевевшая нефть и противоречивые геополитические сигналы ограничат рост, налоговый период и розничная ликвидность — падение рынка.Автор: Егор Зиновьев, аналитик "Цифра брокер"
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии вторника прибавил 2,22%, поднявшись выше психологической отметки 2100 пунктов. Главным поводом для роста стал неожиданный визит в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, который инвесторы могли связать с переговорным процессом между Россией и США. Индекс РТС вырос более скромными темпами — на 0,8%, до 789,63 пункта, поскольку рубль оставался слабым. Доллар США завершил торги на уровне 84,06 рубля, а Центральный банк России поднял официальный курс американской валюты до 84,46 рубля с 26 августа. На долговом рынке также наблюдался рост: индекс гособлигаций RGBI прибавил 0,72%, до 113,97 пункта. Главный негатив дня пришел со стороны сырьевых рынков: котировки нефти марки Brent опустились на 3,53%, до 88,80 доллара за баррель; котировки золота потеряли 0,18% — 4649,7 доллара за унцию.
Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 российских банков выросла пятую декаду подряд, до 12,9%. Банки явно закладывают паузу в цикле снижения ключевой ставки на сентябрьском заседании Центрального банка России — это давит на оценки акций, но поддерживает спрос на облигации. Сильным противовесом выступает внутренняя ликвидность: по данным Центрального банка России, во втором квартале 2026 года розничные инвесторы внесли на брокерские счета рекордные 1,1 триллиона рублей (рост на 19% к предыдущему кварталу). Дополнительную поддержку рублю до конца недели даст налоговый период: пик уплаты налога на добавленную стоимость, налога на добычу полезных ископаемых и налога на прибыль приходится на 28 августа, экспортеры вынуждены продавать валютную выручку. Фоновым риском остается указ о возможном временном управлении объектами критической инфраструктуры: бизнес через Российский союз промышленников и предпринимателей уже попросил разъяснений, хотя правительство заверило, что речь о точечных решениях, а не о национализации.
Чистая прибыль ДОМ.РФ за семь месяцев выросла на 44% в годовом выражении, до 67 миллиардов рублей, рентабельность капитала достигла 23,8%, комиссионные доходы прибавили 52%. Менеджмент подтвердил прогноз на год: 117 миллиардов рублей прибыли. По нашим оценкам, это лучшая динамика среди публичных финансовых компаний, а отношение расходов к доходам в 23,8% — эталон эффективности. Акции ДОМ.РФ стоит держать в своем портфеле, при подтверждении годового прогноза потенциал переоценки сохраняется.
Отскок на российском рынке носит технический и новостной характер, разворота тренда пока нет. Пока индекс МосБиржи держится выше 2100 пунктов, у покупателей есть шанс протестировать уровень 2150 пунктов, далее — 2200 пунктов. Ближайшая поддержка расположена на отметке 2100 пунктов, ниже стоят 2060 пунктов и ключевые 2000 пунктов. Подешевевшая нефть и противоречивые геополитические сигналы ограничат рост, налоговый период и розничная ликвидность — падение рынка.
Автор: Егор Зиновьев, аналитик "Цифра брокер"
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