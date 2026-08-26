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Россиянам объяснили, почему больше не нужно прятать золото в сейфе - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Россиянам объяснили, почему больше не нужно прятать золото в сейфе
Россиянам объяснили, почему больше не нужно прятать золото в сейфе - 26.08.2026, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, почему больше не нужно прятать золото в сейфе
Российский рынок золота переживает структурную трансформацию: металл перестаёт быть просто резервом, который покупают и хранят, и превращается в полноценный... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T06:06+0300
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запасы золота
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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Российский рынок золота переживает структурную трансформацию: металл перестаёт быть просто резервом, который покупают и хранят, и превращается в полноценный финансовый инструмент. Об этом агентству "Прайм" рассказал основатель и генеральный директор компании "Финголд" Антон Никитин.По словам эксперта, долгие годы золото в России воспринималось двояко: Центробанк копил резервы, население покупало слитки на случай кризиса. Теперь металл используют для хеджирования ценовых рисков, залоговых операций и международных расчётов. Объёмы биржевой торговли подтверждают этот сдвиг: за первое полугодие 2026 года физический объём сделок с золотом на Мосбирже вырос на 106,3% в годовом выражении, а серебром — на 143%. В денежном выражении оборот превысил 2,5 триллиона рублей.Никитин отметил, что торговые цепочки уже стали международными: металл может быть произведён в одной юрисдикции, аффинирован в другой, продан третьей стороне и захеджирован через международный рынок. "Следующий уровень конкуренции — это уже не цена золота, а скорость, ликвидность и возможность провести металл через всю цепочку от производителя до конечного покупателя", — пояснил он.При этом доля золота в портфелях россиян пока остаётся низкой — около 1%, тогда как в мире она доходит до 10%. По данным Мосбиржи, число частных инвесторов, покупающих драгметаллы, выросло на 37% за год, но основными драйверами рынка остаются институциональные игроки, которым металл нужен для управления ликвидностью и расчётов.
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запасы золота, биржевые цены на золото, золото, мосбиржа
запасы золота, биржевые цены на золото, золото, Мосбиржа
06:06 26.08.2026
 
Россиянам объяснили, почему больше не нужно прятать золото в сейфе

Никитин: золото становится полноценным финансовым инструментом

© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИСтроительство нового дома из золотых слитков
Строительство нового дома из золотых слитков - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИ
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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Российский рынок золота переживает структурную трансформацию: металл перестаёт быть просто резервом, который покупают и хранят, и превращается в полноценный финансовый инструмент. Об этом агентству "Прайм" рассказал основатель и генеральный директор компании "Финголд" Антон Никитин.
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2026
Цены на золото могут вырасти до 5000 долларов до конца года, заявил эксперт
20 августа, 08:36
По словам эксперта, долгие годы золото в России воспринималось двояко: Центробанк копил резервы, население покупало слитки на случай кризиса. Теперь металл используют для хеджирования ценовых рисков, залоговых операций и международных расчётов. Объёмы биржевой торговли подтверждают этот сдвиг: за первое полугодие 2026 года физический объём сделок с золотом на Мосбирже вырос на 106,3% в годовом выражении, а серебром — на 143%. В денежном выражении оборот превысил 2,5 триллиона рублей.
Никитин отметил, что торговые цепочки уже стали международными: металл может быть произведён в одной юрисдикции, аффинирован в другой, продан третьей стороне и захеджирован через международный рынок.
"Следующий уровень конкуренции — это уже не цена золота, а скорость, ликвидность и возможность провести металл через всю цепочку от производителя до конечного покупателя", — пояснил он.
При этом доля золота в портфелях россиян пока остаётся низкой — около 1%, тогда как в мире она доходит до 10%. По данным Мосбиржи, число частных инвесторов, покупающих драгметаллы, выросло на 37% за год, но основными драйверами рынка остаются институциональные игроки, которым металл нужен для управления ликвидностью и расчётов.
 
запасы золотабиржевые цены на золотозолотоМосбиржа
 
 
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