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"Аэрофлот" увеличит количество льготных билетов для ветеранов СВО - 27.08.2026, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" увеличит количество льготных билетов для ветеранов СВО
"Аэрофлот" увеличит количество льготных билетов для ветеранов СВО - 27.08.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" увеличит количество льготных билетов для ветеранов СВО
Авиакомпания "Аэрофлот" в зимнем сезоне 2026-2027 годов существенно увеличит количество льготных билетов для ветеранов СВО и их семей, рассказал глава компании... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T13:53+0300
2026-08-27T13:53+0300
бизнес
аэрофлот
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" в зимнем сезоне 2026-2027 годов существенно увеличит количество льготных билетов для ветеранов СВО и их семей, рассказал глава компании Сергей Александровский. "Начиная с зимнего сезона, а у нас нас он начинается в авиации в ноябре, мы существенным образом увеличиваем количество льготных билетов для перевозки к местам отдыха, реабилитации для членов СВО и их семей", - сказал Александровский ИС "Вести" на форуме "Вместе победим". Также глава компании отметил, что "Аэрофлот" запускает ряд инициатив в рамках программы лояльности "Аэрофлот Бонус". В частности, фонд "Защитники Отечества" присоединился к благотворительной программе "Мили милосердия", а в рамках "Аэрофлот Бонус" будет происходить повышенное начисление бонусных миль при совершении перелетов.
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бизнес, аэрофлот
Бизнес, Аэрофлот
13:53 27.08.2026
 
"Аэрофлот" увеличит количество льготных билетов для ветеранов СВО

"Аэрофлот" в зимнем сезоне увеличит количество льготных билетов для ветеранов СВО

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" в зимнем сезоне 2026-2027 годов существенно увеличит количество льготных билетов для ветеранов СВО и их семей, рассказал глава компании Сергей Александровский.
"Начиная с зимнего сезона, а у нас нас он начинается в авиации в ноябре, мы существенным образом увеличиваем количество льготных билетов для перевозки к местам отдыха, реабилитации для членов СВО и их семей", - сказал Александровский ИС "Вести" на форуме "Вместе победим".
Также глава компании отметил, что "Аэрофлот" запускает ряд инициатив в рамках программы лояльности "Аэрофлот Бонус". В частности, фонд "Защитники Отечества" присоединился к благотворительной программе "Мили милосердия", а в рамках "Аэрофлот Бонус" будет происходить повышенное начисление бонусных миль при совершении перелетов.
 
БизнесАэрофлот
 
 
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