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При пожаре на Амурском ГХК погибли 15 человек - 27.08.2026, ПРАЙМ
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При пожаре на Амурском ГХК погибли 15 человек
При пожаре на Амурском ГХК погибли 15 человек - 27.08.2026, ПРАЙМ
При пожаре на Амурском ГХК погибли 15 человек
Пятнадцать человек, из которых 14 иностранных граждан и один россиянин, погибли при пожаре на Амурском ГХК, поисково-спасательные работы завершены, сообщило... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T14:15+0300
2026-08-27T14:15+0300
россия
амурский гхк
пожар
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МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Пятнадцать человек, из которых 14 иностранных граждан и один россиянин, погибли при пожаре на Амурском ГХК, поисково-спасательные работы завершены, сообщило предприятие. "Поисково-спасательные работы завершены, подтверждена гибель 15 человек, в том числе одного гражданина России и 14 иностранных граждан. Все погибшие — сотрудники подрядных организаций", - говорится в сообщении предприятия на платформе "Макс".
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россия, амурский гхк, пожар
РОССИЯ, Амурский ГХК, пожар
14:15 27.08.2026
 
При пожаре на Амурском ГХК погибли 15 человек

При пожаре на Амурском ГХК погибли 15 человек, из которых 14 иностранных граждан

© РИА Новости . Николай ХижнякПожар
Пожар - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Николай Хижняк
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МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Пятнадцать человек, из которых 14 иностранных граждан и один россиянин, погибли при пожаре на Амурском ГХК, поисково-спасательные работы завершены, сообщило предприятие.
"Поисково-спасательные работы завершены, подтверждена гибель 15 человек, в том числе одного гражданина России и 14 иностранных граждан. Все погибшие — сотрудники подрядных организаций", - говорится в сообщении предприятия на платформе "Макс".
 
РОССИЯАмурский ГХКпожар
 
 
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