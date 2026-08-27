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При пожаре на Амурском ГХК погибли 15 человек
При пожаре на Амурском ГХК погибли 15 человек - 27.08.2026, ПРАЙМ
При пожаре на Амурском ГХК погибли 15 человек
Пятнадцать человек, из которых 14 иностранных граждан и один россиянин, погибли при пожаре на Амурском ГХК, поисково-спасательные работы завершены, сообщило... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T14:15+0300
2026-08-27T14:15+0300
2026-08-27T14:15+0300
россия
амурский гхк
пожар
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МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Пятнадцать человек, из которых 14 иностранных граждан и один россиянин, погибли при пожаре на Амурском ГХК, поисково-спасательные работы завершены, сообщило предприятие. "Поисково-спасательные работы завершены, подтверждена гибель 15 человек, в том числе одного гражданина России и 14 иностранных граждан. Все погибшие — сотрудники подрядных организаций", - говорится в сообщении предприятия на платформе "Макс".
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россия, амурский гхк, пожар
РОССИЯ, Амурский ГХК, пожар
При пожаре на Амурском ГХК погибли 15 человек
При пожаре на Амурском ГХК погибли 15 человек, из которых 14 иностранных граждан
МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Пятнадцать человек, из которых 14 иностранных граждан и один россиянин, погибли при пожаре на Амурском ГХК, поисково-спасательные работы завершены, сообщило предприятие.
"Поисково-спасательные работы завершены, подтверждена гибель 15 человек, в том числе одного гражданина России и 14 иностранных граждан. Все погибшие — сотрудники подрядных организаций", - говорится в сообщении предприятия на платформе "Макс".