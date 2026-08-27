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При пожаре на Амурском ГХК погибли 15 человек

При пожаре на Амурском ГХК погибли 15 человек - 27.08.2026, ПРАЙМ

При пожаре на Амурском ГХК погибли 15 человек

Пятнадцать человек, из которых 14 иностранных граждан и один россиянин, погибли при пожаре на Амурском ГХК, поисково-спасательные работы завершены, сообщило... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T14:15+0300

2026-08-27T14:15+0300

2026-08-27T14:15+0300

россия

амурский гхк

пожар

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МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Пятнадцать человек, из которых 14 иностранных граждан и один россиянин, погибли при пожаре на Амурском ГХК, поисково-спасательные работы завершены, сообщило предприятие. "Поисково-спасательные работы завершены, подтверждена гибель 15 человек, в том числе одного гражданина России и 14 иностранных граждан. Все погибшие — сотрудники подрядных организаций", - говорится в сообщении предприятия на платформе "Макс".

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россия, амурский гхк, пожар